Стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой и этюд с воздушным шариком от Бойковой и Козловского
Российские фигуристы зажгли на показательных выступлениях на Skate Canada.
Российские фигуристы зажгли на показательных выступлениях на Skate Canada.
В фигурном катании есть традиция: после каждого крупного старта фигуристы, попавшие в топ-5, участвуют в показательных выступлениях. Здесь упор идет не на прыжки и различные элементы, главное — сделать шоу. За последние несколько лет российские спортсмены своими перформансами часто доводили публику до экстаза, достаточно вспомнить «Sex Bomb» Евгения Плющенко, Сейлор Мун Евгении Медведевой и Лару Крофт Алины Загитовой. Skate Canada-2018 подарил российским болельщикам минимум еще одно шоу, которое заносится в топ «Made in Russia».
Sport24 рассказывает о показательных выступлениях российских фигуристов на канадском этапе
Триумфатор Skate Canada-2018 уже давно балует своих подписчиков в инстаграме различными откровенными фотографиями. В этом сезоне Лиза решила обрадовать и тех, кто по
Двукратная чемпионка мира на канадском этапе в упорной борьбе смогла вырвать третье место. Свое показательное выступление Женя ставила сама, до последнего движения, костюм также подбирала самостоятельно. В этой программе болельщики увидели Медведеву очень женственной. Она действительно повзрослела. А катается под песню своего друга Кристиана Костова «Beautiful mess».
Дебютанты взрослых турниров на своем первом старте заняли четвертое место, оставив лишь приятные впечатления. В показательной программе пара показала очень милый этюд с воздушным шариком, рассказывающий о подростковой истории любви. Номер получился очень трогательным, к просмотру — обязателен.