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15:10 (мск), источник: Sport24

Стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой и этюд с воздушным шариком от Бойковой и Козловского

Российские фигуристы зажгли на показательных выступлениях на Skate Canada.

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Источник: AFP 2018

В фигурном катании есть традиция: после каждого крупного старта фигуристы, попавшие в топ-5, участвуют в показательных выступлениях. Здесь упор идет не на прыжки и различные элементы, главное — сделать шоу. За последние несколько лет российские спортсмены своими перформансами часто доводили публику до экстаза, достаточно вспомнить «Sex Bomb» Евгения Плющенко, Сейлор Мун Евгении Медведевой и Лару Крофт Алины Загитовой. Skate Canada-2018 подарил российским болельщикам минимум еще одно шоу, которое заносится в топ «Made in Russia».

Sport24 рассказывает о показательных выступлениях российских фигуристов на канадском этапе Гран-при, которыми они будут радовать нас на протяжении всего сезона.

Елизавета Туктамышева

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Триумфатор Skate Canada-2018 уже давно балует своих подписчиков в инстаграме различными откровенными фотографиями. В этом сезоне Лиза решила обрадовать и тех, кто по каким-то странным причинам на нее еще не подписан. В своей показательной программе Туктамышева катается под песню Бритни Спирс «Toxic» и предстает в образе стюардессы (как и героиня Спирс в своем клипе). По ходу выступления фигуристка сбросила с себя пилотку и верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере. Публика была в восторге. После такого выступления поклонников у Лизы явно станет больше.

Евгения Медведева

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Двукратная чемпионка мира на канадском этапе в упорной борьбе смогла вырвать третье место. Свое показательное выступление Женя ставила сама, до последнего движения, костюм также подбирала самостоятельно. В этой программе болельщики увидели Медведеву очень женственной. Она действительно повзрослела. А катается под песню своего друга Кристиана Костова «Beautiful mess».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

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Дебютанты взрослых турниров на своем первом старте заняли четвертое место, оставив лишь приятные впечатления. В показательной программе пара показала очень милый этюд с воздушным шариком, рассказывающий о подростковой истории любви. Номер получился очень трогательным, к просмотру — обязателен.

 Фигуристка Туктамышева отметила победу на Гран-при стриптизом в показательном выступлении
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