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19:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Туктамышева сразила Канаду. Ее обсуждают даже Кафельников и Радимов

Показательный номер фигуристки в Канаде обсуждают даже футболисты.

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Источник: Спорт-Экспресс

Елизавета Туктамышева смогла сделать, казалось бы, невероятное — в эпоху Евгении Медведевой и Алины Загитовой стать самой обсуждаемой российской фигуристкой. Для того, чтобы это произошло, мало оказалось выиграть этап серии «Гран-при» в Канаде — публика все равно говорила про относительную неудачу Евгении Медведевой. Пришлось отжечь на показательных выступлениях.

Туктамышева исполняла номер под композицию Бритни Спирс «Toxic», представ перед зрителями в образе соблазнительной стюардессы. А главным стал момент, когда 21-летняя фигуристка расстегнула и сняла блузку, оставшись в одном бюстгальтере. Ничего такого, способного покоробить консервативную часть общественности, в этом не было — на спортивных аренах бывают и куда более откровенные наряды. Но момент стал невероятно популярным и обсуждаемым.

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Отреагировал даже футбольный «Зенит» — клуб из Санкт-Петербурга, где живет и тренируется Туктамышева. «Берем на борт», — такое сообщение появилось в официальном твиттере питерцев.

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Не остался в стороне и главный «тролль» российского спорта волейболист Алексей Спиридонов, восстанавливающийся сейчас после операции на травмированном колене.

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При этом в комментариях к этому посту развернулась дискуссия, в которой приняли участие экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов и… сама Туктамышева. Причем в выражениях участники беседы, прямо скажем, не стеснялись.

«Вдул бы ей?», — спросил Спиридонов у Радимова.

«Я сейчас в телевизор запрыгну, если она еще что-нибудь снимет», — заметил Кафельников.

«Ты еще очень много обо мне не знаешь. Я и прогнозы на футбол еще даю», — написала сама Туктамышева, обращаясь к Спиридонову.

Переписка Туктамышевой, Спиридонова, Кафельникова и Радимова. Фото Твиттер Переписка Туктамышевой, Спиридонова, Кафельникова и Радимова. Фото Твиттер.

Вообще, Туктамышева уже не в первый раз проявляет себя подобным образом. На своей странице в Инстаграме она несколько раз публиковала свои снимки в нижнем белье, сопровождая это ироничными комментариями.

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Собственно, это ирония радует не меньше самих фотографий — очевидно, что Туктамышева играет с аудиторией, а не делает все это всерьез, как иные дивы спорта или шоу-бизнеса. Как радует и то, что она не стесняется привлекать внимание к себе и фигурному катанию в целом таким вот способом.

Однако результат в спорте определяет очень многое — и пока Туктамышева катается так, как в начале этого сезона, она может делать в соцсетях и во время показательных выступлений все, что угодно. Но стоит начаться спаду, как критики припомнят ей все: в России очень часто с недоверием смотрят на спортсменов, выходящих за пределы алгоритма «тренировки-выступления-два слова в смешанной зоне». Но сама Туктамышева, кажется, относится к этому спокойно.

«У каждой популярной личности или даже у человека есть люди, которые его недолюбливают или, наоборот, очень любят. Без негатива никуда. Это нужно принять и понять, спокойно к этому относиться. Негатив будет всегда, но если на него постоянно обращать внимание, можно усомниться в себе, начать искать недостатки, о которых тебе пишут. Спокойно к этому отношусь. Я знаю себе цену», — сказала она в интервью официальному сайту ФФКР.

И, кстати, тему с раздеванием по время показательного номера эксплуатирует в этом сезоне не только Туктамышева, но и, например, Алина Загитова. Хотя, конечно, там все куда более целомудренно. Вот ее прокат в Оберстдорфе в конце сентября.

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А начал все почти 20 лет назад Евгений Плющенко со своим легендарным номером под «Sex Bombe» Тома Джонса.

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