Тренер Туктамышевой: У нас что, как в СССР — секса нет?

«Знаете, у нас во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Да, можно, конечно, взять скульптуру “Девушка с веслом” из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича. Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет. Мужчины делятся на два типа — те, которые признаются, что им нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет», — говорит тренер в интервью.