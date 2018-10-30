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14:42 (мск), источник: Prosports.kz

Тренер Туктамышевой: У нас что, как в СССР — секса нет?

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой в интервью Лайфу рассказал об элементе с раздеванием, который стал одним из самых ярких моментов победного для россиянки Гран-при Канады.

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Источник: Reuters

«Знаете, у нас во времена социализма говорили: секса нет, эротики нет, есть только воспроизводство себе подобных. Да, можно, конечно, взять скульптуру “Девушка с веслом” из парка Горького и вот так одеть всех. Как во времена Иосифа Виссарионовича. Сейчас вообще очень многие фигуристки катаются в таких одеждах, в которых просто ничего нет. Мужчины делятся на два типа — те, которые признаются, что им нравятся красивые девушки, и те, которые обманывают, говоря, что нет», — говорит тренер в интервью.

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