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17:44 (мск), источник: Матч ТВ

Туктамышева рассказала о создании номера с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как родилась идея создать провокационный номер для показательных выступлений.

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Во время исполнения номера в образе стюардессы спортсменка разделась до нижнего белья.

— Это идея моего друга, мне она понравилась, так как я понимала, что под Toxic Бритни Спирс может получиться зажигательный номер и предложила тренерам его делать. Мы достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценный качественный номер. Выкладывала до этого фото в другом платье? Так я просто обозначала тему. Коллеги были в восторге. Мой молодой человек Андрей представлял, что его ждет и ему, конечно же, понравилось. — Как отнесся к идее номера Алексей Мишин? Сначала довольно скептично, а потом ему понравилось, — рассказала Туктамышева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Туктамышева заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде.

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