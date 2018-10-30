Туктамышева рассказала о создании номера с раздеванием

— Это идея моего друга, мне она понравилась, так как я понимала, что под Toxic Бритни Спирс может получиться зажигательный номер и предложила тренерам его делать. Мы достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценный качественный номер. Выкладывала до этого фото в другом платье? Так я просто обозначала тему. Коллеги были в восторге. Мой молодой человек Андрей представлял, что его ждет и ему, конечно же, понравилось. — Как отнесся к идее номера Алексей Мишин? Сначала довольно скептично, а потом ему понравилось, — рассказала Туктамышева.