Туктамышева рассказала о создании номера с раздеванием
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как родилась идея создать провокационный номер для показательных выступлений.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как родилась идея создать провокационный номер для показательных выступлений.
Во время исполнения номера в образе стюардессы спортсменка разделась до нижнего белья.
— Это идея моего друга, мне она понравилась, так как я понимала, что под Toxic Бритни Спирс может получиться зажигательный номер и предложила тренерам его делать. Мы достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценный качественный номер. Выкладывала до этого фото в другом платье? Так я просто обозначала тему. Коллеги были в восторге. Мой молодой человек Андрей представлял, что его ждет и ему, конечно же, понравилось. — Как отнесся к идее номера Алексей Мишин? Сначала довольно скептично, а потом ему понравилось, — рассказала Туктамышева.
Напомним, что Туктамышева заняла первое место на этапе