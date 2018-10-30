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19:03 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Загитова примет участие в голосовании в рамках проекта «Великие имена России»

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что хочет принять участие в голосовании в рамках конкурса «Великие имена России». Слова спортсменки приводятся на официальном сайте проекта.

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Источник: Reuters

«Мне нравится такая инициатива, обязательно приму участие в голосовании», — сказала Загитова. Спортсменка отметила, что один из представленных в списке аэропортов можно было бы назвать именем российского военного летчика, погибшего в Сирии.

«Так как я профессиональная спортсменка, мне бы хотелось видеть в списке кандидатов представителя спортивного общества, — добавила Загитова, предложив кандидатуру своего тренера Этери Тутберидзе. «Она выдающийся тренер по фигурному катанию и достойна этого как никто другой», — сказала фигуристка.

В расширенный лист конкурса вошли шесть спортсменов — футболисты Лев Яшин, Ринат Дасаев, Александр Анюков, хоккеист Виктор Блинов, борец Иван Ярыгин и родоначальник дзюдо в России Василий Ощепков.

О проекте

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект проводится в формате общенационального конкурса, таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с конкретной территорией.

Объявленный 11 октября общероссийский конкурс проходит в несколько этапов: сначала региональные общественные палаты формируют свои списки имен-претендентов, затем палаты формируют лонг-лист, в который могут добавить свои предложения жители региона, получив в поддержку не менее 500 голосов. До 7 ноября будут проводиться социологические опросы и формироваться тройки наиболее популярных имен для каждого аэропорта. Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Итоги будут подведены 5 декабря.

Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

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