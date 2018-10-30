«За пару часов потерял 2 литра крови». Русский фигурист остался без ноги, но хочет вернуться в спорт
Помочь может каждый.
Помочь может каждый.
Иван Самоделкин родился и вырос в
30 апреля они красиво и весело отпраздновали свадьбу. А 9 мая Ивана доставили в больницу в критическом состоянии. Он потерял два литра крови, а когда окончательно пришел в себя, узнал — чтобы спасти жизнь, врачи ампутировали ему правую ногу. Sport24 выслушал и записал его непростую историю.
— В детстве я был очень активным ребенком. Родители сразу решили — нужен спорт. Мне было 4 года. В таком возрасте выбор небольшой — либо фигурное катание, либо танцы. Начал заниматься и тем, и тем. Когда поняли, что совмещать сложно, осталось фигурное катание. Все же это олимпийский вид спорта и неплохие перспективы.
Сначала катался один. У нас очень высокая конкуренция. А я лет в 14−15, когда надо показывать себя, расслабился, ничего не хотелось, не понимал, зачем мне, парню, хореография вместо футбола во дворе. В 16 вдруг понял, что еще
Выбрал балет. Это питерская организация. Не надо никуда переезжать — ни в другой город, ни в другую страну. Для меня на тот момент это было очень важно. Мы уже познакомились с Ксюшей (тренировались на одном катке, когда я пробовал кататься в паре), хотел проводить с ней как можно больше времени. Через год она тоже присоединилась к нашей труппе.
В шоу, конечно, можно заработать больше. Правда, мы бы вообще не пересекались. А какой тогда смысл в отношениях?
— Был прекрасный день. Все, на самом деле, просто и
Я уже практически закончил вспахивать, оставалась совсем небольшая полоска, надо было вернуться обратно. Я решил, что не буду разворачиваться, а просто пойду задним ходом. Так и сделал, уже добрался до нужного участка, попытался отпустить сцепление, чтобы культиватор приостановился, но у меня не получилось,
Было жестко, конечно, но я не думал, что все закончится именно так. Прибежал дядя, выключил машину, мы
В гатчинской больнице, куда меня сначала доставили, выяснилось, что мне перерубило две артерии. Одну хирурги нашли достаточно быстро, со второй было сложнее. К тому моменту потерял около двух литров крови. Но в итоге врачи все сделали, зашили рану. Ночью мне стало плохо. Этот момент я почти не помню, но отец рассказывал, что очень кричал.
У нас есть друг семьи — хирург в
Жена рассказывает, что после ампутации, когда я еще лежал в реанимации, врачи думали о повторной операции — была вероятность, что гангрена успела распространиться выше.
Но через два дня мне стало лучше. Около двух недель я провел со специальным аппаратом, который откачивал из ноги лишнюю жидкость. Все это время я мог только лежать, вообще не двигался. Наверное, самый сложный период. При этом
— Из
К обычным болям в
Фантомные боли тоже прорабатывали с психологом. Пил специальные таблетки. Это мне помогло. Вообще я попал не к простому психологу. Она разработала собственную методику по борьбе с фантомными болями. Если коротко: во время сеансов терапии я закрывал глаза, она нажимала на определенные точки на ноге, я чувствовал сильную боль, а в голове в этот момент возникал образ — определенный цвет. Когда она отпускает руку, этот цвет становится все менее ярким. Это сигнал, что боль отступила. Вроде кажется бредом, но работает.
Нога до сих пор до конца не зажила. Когда надеваю протез, она краснеет, отекает и болит. Дело не только в самом протезе. Есть гильза, в которую вставляется нога. У меня была гильза, которую можно, как сандальку, регулировать. Чтобы я смог пойти, мне нужен жесткий упор, значит, ее нужно сильно затянуть, а я не могу — нога еще не восстановилась. При слабой фиксации нога в гильзе ходит ходуном, и сделать шаг не получается — ногу отрываю, а она болтается.
Есть гильза, которая делается по слепку ноги. Она не должна доставлять такого дискомфорта. Мне уже сделали
Я хочу спортивный протез. Его цена начинается от 2,5 млн. рублей. На нем можно заниматься спортом, ходить в зал, практически без огарничений. Обычные протезы для ходьбы стоят в районе миллиона. Хорошие протезы собирают у нас, правда, запчасти, в основном, немецкие.
Еще одна проблема — за время болезни я сильно похудел. Пока лежал в больнице, вообще не мог есть —
Соревнования проходят осенью и весной. Но мне для начала надо набрать массу, а потом — подсушиться. Масса пока не очень идет. Сложно заниматься. В идеале практически все упражнения нужно делать стоя. Сейчас приходится
— Человек привыкает ко всему. Я сам езжу за рулем. Правда, машину пришлось поменять, раньше была с механической коробкой передач.
У нас в обществе все очень плохо с восприятием людей с инвалидностью. В той же Европе, например, паралимпийских чемпионов знают и уважают не меньше, чем олимпийских.
В моей семье с этим было проще. У меня дедушка в свое время тоже потерял ногу. Он болел, ему ампутировали ее постепенно: сначала стопу — потом все выше и выше. Меня никогда не пугали такие особенности. Сейчас я сам постоянно сталкиваюсь с не совсем адекватной реакцией окружающих. Дети, проходя мимо, спрашивают у родителей, что со мной, а те им отвечают: «Отвернись! Не смотри!». Иногда сами подходят и спрашивают: «Дядя, а где ваша нога?». В этом случае я еще могу отшутиться. Это в любом случае лучше, чем «отвернись».
То, что случилось со мной, единичный случай. А заболеваний вроде сахарного диабета,
Смешно, но при этом мне нужно проходить ежегодную комиссию, чтобы подтверждать инвалидность. После операции я ничего не делал — в
Думаю, все устроено так, потому что многие подделывают справки. Мне это не нужно, скорее — наоборот. Сейчас у меня вторая группа и серьезные ограничения по работе. Я хочу прийти на протезе и получить третью группу, чтобы нормально работать и заниматься спортом.
Прямо сейчас открыт сбор средств на многофункциональный протез. Необходимая сумма — 2 000 000 рублей.
Карта Сбербанка 5469 5500 7612 5837 Иван Сергеевич.
Карта привязана к номеру телефона 89112289767 Иван Самоделкин.