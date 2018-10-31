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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

Больше не Медведева? Кто стал главной соперницей Загитовой

Победившая на Skate Canada российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично обыграла в твиттере противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Высокие результаты ученицы Алексея Мишина и два подряд проигранных старта подопечной Брайана Орсера наталкивают на вопрос: кто же теперь главный конкурент олимпийской чемпионки Пхенчхана?

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Источник: РИА "Новости"

Нынешний сезон по фигурному катанию болельщики со всего мира ждали с огромным интересом. Ложкой меда в бочке допингового скандала и последующих отстранений российских спортсменов стало яркое противостояние в женском одиночном катании. Две ученицы тренера Этери Тутберидзе — 15-летняя Алина Загитова и 18-летняя Евгения Медведева разыграли золотую медаль, оставив позади конкуренток из других стран.

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Медведева проиграла и решила попробовать свои силы у другого тренера. Спортсменка переехала в Канаду к местному специалисту Брайану Орсеру. Тутберидзе то, как ушла фигуристка, не понравилось.

«Не получала от Жени ни ответов на СМС, ни на звонки. Обо всем узнала из СМИ», — отмечал тренер. Для того, чтобы вторая серия противостояния фигуристок получилась интригующей, этого оказалось достаточно.

Однако в борьбу медалисток Игр-2018 неожиданно вмешалась подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которая на прошлых выходных обыграла Медведеву на втором этапе Гран-при в Канаде.

17 декабря спортсменке исполнится 22 года. Девушка шутила, что фигуристка в этом возрасте равносильна 40-летней женщине в реальной жизни. Тем не менее, Елизавета в Канаде смогла исполнить тройной аксель — самый сложный и дорогой прыжок во взрослом женском катании. Этого элемента нет в программах ни у Загитовой, ни у Медведевой. Кстати, сама Елизавета не упустила возможности пошутить над противостоянием медалисток Игр.

«Пусть мир следит за битвой Медведевой и Загитовой. Я буду той кошкой посередине, что наслаждается каждой секундой», — написала Туктамышева в твиттере, прибавив к записи видео, где два кота вырывают друг у друга кусок мяча, а третий, пользуясь моментом, поедает лакомство.

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«Мое предназначение — возрождаться и давать людям надежду на то, что всегда есть шанс преодолеть все», — говорила фигуристка в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Туктамышева была очень талантливой юниоркой. В 12 лет она выиграла взрослый чемпионат России. На тот момент Елизавета владела всеми тройными прыжками, включая аксель.

В 2015 году она выиграла чемпионаты Европы и мира. Однако на Олимпиадах ученица Мишина не выступала. На Играх-2014 в Сочи она была запасной, а прошлом сезоне перед Пхенчханом заняла лишь седьмое место на чемпионате России.

«Меня многие спрашивают, грущу ли я из-за того, что не попала на Олимпиаду. Мне кажется, счастье не в этом. Можно побеждать и быть классным спортсменом, не являясь олимпийской чемпионкой. Поэтому на данном этапе у меня есть цель хорошо выступить на чемпионате России и на чемпионатах мира и Европы, если я отберусь. У меня нет цели, что я обязательно хочу поехать на следующую Олимпиаду. Цель — круто и чисто кататься, а потом завести семью и тоже кататься, — отмечает Туктамышева.

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После победы на Skate Canada Елизавета показала яркий номер под песню Бритни Спирс Toxic. Спортсменка вышла на лед в костюме бортпроводницы и разделась по ходу выступления, оставшись в одном бюстгальтере.

Болельщики шутят, что таким образом спортсменка пыталась отвлечь журналистов от баталии Загитовой и Медведевой. Похоже, у нее это получилось.

Получается, что теперь Туктамышева, а не Медведева будет главной соперницей Загитовой в этом сезоне? Говорить об этом пока рано.

Во-первых, Евгения, несмотря на сложный процесс адаптации к новой жизни, сумела победить в произвольной программе на Skate Canada. Ошибка на каскаде во время короткого проката украла у Медведевой около десяти баллов. Итоговое отставание от Туктамышевой составило шесть очков. То есть, если бы не одна ошибка, золото могло быть у Евгении.

Во-вторых, главное оружие Елизаветы — тройной аксель пока получается у спортсменки через раз. Если в короткой программе в Канаде она элемент исполнила, то в произвольной, к сожалению, с него упала.

Однако если спортсменка улучшит прыжок, то одна из главных интриг предстоящего чемпионата России по фигурному катанию будет убита — вопрос с тремя квотами на главные турниры сезона будет предрешен — на европейское первенство в Минск скорее всего отправятся именно Загитова, Медведева и Туктамышева.

Остальные россиянки пока не соревнованиях не блещут — ушедшие в межсезонье от Тутберидзе Дарья Паненкова и Полина Цурская не лучшим образом выступили на этапах Гран-при. Еще одна ученица Мишина 16-летняя Софья Самодурова сумела стать третьей в США, однако это похоже на сегодняшний потолок для вчерашней юниорки.

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Возможно, сюрприз подготовит третий номер сборной России предыдущего сезона Мария Сотскова, которая выступит на этапах Гран-при в США и Франции, однако на предсезонных стартах она выглядела не совсем убедительно.

Первым очным противостоянием Медведевой и Загитовой должен стать финал Гран-при. Несмотря на третье место в Канаде, Евгения туда отбираться обязана. Туктамышеву лишит места в шестерке сильнейших только провал на этапе в Японии.

Таким образом, говорить о главной российской конкурентке олимпийской чемпионки — 2018 до финала Гран-при, который пройдет в начале декабря в Ванкувере, пока преждевременно. Сезон только начинается, и впереди еще много интересного.

Константин Лесик

Утро России. Эфир от 29.10.2018. Медведева, Туктамышева, Загитова. Кто станет королевой фигурного катания в этом сезоне?
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30 октября© Ньюстюб
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