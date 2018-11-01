Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак0
Анжи0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард2
Адмирал0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн0
Куньлунь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН5
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Слован1
Сибирь2
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов1
Зенит1
Футбол. Кубок России
перерыв
Крылья Советов1
Краснодар1
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Локомотив
Хоккей. НХЛ
21:00
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев3
Спартак4
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысОТ3
Трактор4
Хоккей. НХЛ
2.11
Торонто Мэйпл Ливз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.11
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.11
Монреаль Канадиенс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.11
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
2.11
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.11
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.11
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
19:32 (мск), источник: Газета.Ру

Магия чисел и фанаты Ханю: что ждало Загитову в Финляндии

Аншлаг на тренировке, японцы с Винни-Пухами, небольшая ледовая арена и очень сильный состав участников — «Газета.Ru» рассказывает, что происходит в Хельсинки за день до старта третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, на котором выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Серия Гран-при по фигурному катанию напоминает некий закрытый клуб. С момента появления престижных коммерческих соревнований в сезоне-1995/96 этапы принимали у себя лишь семь стран. Финляндия стала восьмой.

В этом году третий этап серии достался Хельсинки после того, как от соревнований отказался Китай. В Поднебесной решили заняться обновлением спортивных объектов к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине и обойтись без сильнейших фигуристов планеты.

Несмотря на дебют в престижной серии, Финляндия уже принимала крупный турнир по фигурному катанию. В 2017 году здесь проходил чемпионат мира. Тогда спортсмены соревновались на вмещающей 13,5 тысяч зрителей «Хартвалл-арене». Сейчас место для звездных фигуристов выбрано поскромнее — находящийся в нескольких кварталах от «Хартвалла» Ледовый дворец Хельсинки на 8200 мест.

В четверг здесь соревнований не было. Фигуристы проводили официальные тренировки. Однако это не помешало собрать солидную аудиторию. Незадолго до первых прокатов у дверей ледового дворца выстроилась огромная очередь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все спешили посмотреть на Олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Девушки выходили на лед первыми. Несмотря на то что тренировочная сессия начиналась в десять утра по местному времени, арена заполнилась примерно на треть. Ученицу Тутберидзе зрители встретили тепло.

Во время загрузки произошла ошибка.

После тренировок девушки собрались на жеребьевке. Спортсменки по очереди вытягивали номерки из специального мешочка, определяя свое место в короткой программе в пятницу. Загитова выступит девятой из 11 участниц. Это самый ранний стартовый номер, который мог достаться ученице Тутберидзе.

Дарья Паненкова в короткой программе выйдет на лед второй, еще одна представительница России Станислава Константинова будет закрывать программу первого дня турнира.

Нынешний этап Гран-при во многом уникален.

Впервые за 26 лет в рамках одного соревнования подобного уровня примут участие оба действующих олимпийских чемпиона в одиночном катании. Помимо Загитовой в Финляндию приехал триумфатор Игр 2014 и 2018 года японец Юдзуру Ханю.

Вместе с атлетами до Финляндии добрались и их тренеры: Брайан Орсер и Этери Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Только Ханю появился на арене, как его окружила толпа журналистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер мужского фигурного катания откланялся и отправился на разминку. Тем временем на арене его уже ждала публика.

Перед выходом Ханю на арене был практически аншлаг. Во всяком случае, пустых мест было значительно меньше, чем занятых. И почти все болельщики были из Японии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы очень любим его и готовы приезжать на соревнования хоть на край света. А в этом году нам повезло. Сейчас он выступает в Финляндии, а через неделю — в Москве. Это недалеко», — рассказали «Газете.Ru» болельщицы с плюшевым Винни-Пухом в руках — любимой игрушкой Ханю. Друга Кристофер Робина можно было встретить довольно часто. Некоторые фанаты даже переодевались в костюмы мультипликационного медведя.

Во время появления японца на льду вспышки фотоаппаратов болельщиков зазвучали настолько часто, что это напоминало выход к журналистам первых лиц государства.
Во время загрузки произошла ошибка.

В какой-то момент диктору на арене даже пришлось обратиться к зрителям: «Если вы фотографируете, делайте это без вспышек. Спасибо». Японцы к просьбе прислушались, а после ухода кумира со льда массово отправились к той части стадиона, где располагались спортсмены.

Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от японца, появление Алины Загитовой огромного ажиотажа не вызвало. Незадолго до своего выхода на лед олимпийская чемпионка спокойно бегала по холлу арены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ханю в короткой программе выступит, как и Загитова, девятым. Болельщики уже начали шутить, что эта цифра сегодня преследует олимпийских чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее организаторы считают главной звездой третьего этапа Гран-при не японца, а именно Алину Загитову. По крайней мере на развешанных на арене и в центре города афишах красуется ученица Тутберидзе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соревновательная программа начнется в пятницу в 16.00 по московскому времени, когда на лед выйдут спортивные пары. Россию здесь представят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В 17.54 мск начнутся соревнования у девушек, где выступят Загитова, Паненкова и Константинова, а в 18.47 — у танцевальных дуэтов. Здесь за Россию выйдут на лед Ветина Попова и Сергей Мозгов, а также Александра Степанова и Иван Букин. Мужчины начнут свой турнир утром в субботу. Отечественную сборную представят Михаил Коляда и Андрей Лазукин.

 Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика
Правительство попросили повысить цены на бензин на пять рублей
В США прошел всемирный антидопинговый саммит без WADA
Ставшая информатором WADA бегунья из РФ выступила в Белом доме
«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за 1 млн евро
Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации
«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»
«Спартак» и «Анжи» играют в Кубке (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь