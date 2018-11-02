Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой
Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа
Россиянки Алина Загитова, Станислава Константинова и Дарья Паненкова выйдут на лед в короткой программе третьего этапа
Российская прима фигурного катания Алина Загитова вступает в основную часть сезона. На третьем этапе серии
Напомним, что по итогам шести этапов турнира шестеро лучших девушек квалифицируются в финал
При этом одна спортсменка может принять участие максимум в двух этапах, так что особенного права на ошибку ни у кого нет.
Шестеро лучших определяются по результатам набранных на своих этапах баллов. За победу даются 15 очков, второе место приносит 13 пунктов, третье — 11, четвертое — 9, пятое — 7, а шестая, седьмая и восьмая строчки итоговых протоколов дают 5, 4 и 3 балла соответственно. Последние четверо участниц этапа остаются без очков.
Впрочем, не так важно, что там происходит внизу, так как места ниже третьего фактически не оставляют реальных шансов бороться за выход в финал.
К данному моменту состоялись два заокеанских этапа Skate America и Skate Canada, принесшие виктории японке Сатоко Мияхаре и уже побеждавшей в финале
К слову, Орсер и Тутберидзе увидятся в Хельсинки, правда, речь идет не о личном противостоянии. Канадский тренер привез в столицу Финляндии лучшего фигуриста планеты Юдзуру Ханю.
Между прочим, впервые в истории
Что касается соперниц Загитовой, то в Хельсинки самой опасной кажется японки Каори Сакамото и Рика Хонго.
Сакамото выступала на первом этапе
В карьере 22-летней Хонго есть победа на этапе
Не стоит списывать со счетов и еще одну японку, 16-летнюю Юну Шираиву, а также бельгийку Луну Хендрикс, американку Анжелу Ван, хозяек соревнований Вивеку Линдфорс и Эмми Пелтонен, а также кореянку Ханул Ким, которая откроет турнир. Но все же никто из них не имеет реальных шансов противостоять Загитовой.
Вчерашняя юниорка ныне является подопечной Анны Царевой, но раньше работала с Тутберидзе и является одной из тех девушек, кто покинул знаменитого тренера в нынешнее межсезонье. Впрочем, если бы она находилась на одном уровне с Загитовой и могла навязать ей борьбу, можно было бы говорить о
Куда больше интригует прокат Станиславы Константиновой. Подопечная Валентины Чеботаревой славится очень женственным катанием и в прошлом сезоне стала третьей на юниорском чемпионате мира, уступив только «прыжковым роботам» Тутберидзе Александре Трусовой и Алене Косторной.
Теперь Станислава соревнуется со взрослыми и хотя, конечно, пока тоже прилично уступает Загитовой в уровне программы, ставит перед собой задачу попадания в тройку в Хельсинки, а затем в общий финал.
Интересно, что трио главных фаворитов третьего этапа
«Она пока, наверное, не созрела как женщина. Алина еще
Александр Седов