Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой

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Российская прима фигурного катания Алина Загитова вступает в основную часть сезона. На третьем этапе серии Гран-при в Хельсинки подопечная Этери Тутберидзе продемонстрирует зрителям текущую форму в борьбе за попадание в финал.

Напомним, что по итогам шести этапов турнира шестеро лучших девушек квалифицируются в финал Гран-при, где и разыграют победу в серии, которая на данный момент принадлежит как раз Загитовой.

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При этом одна спортсменка может принять участие максимум в двух этапах, так что особенного права на ошибку ни у кого нет.

Шестеро лучших определяются по результатам набранных на своих этапах баллов. За победу даются 15 очков, второе место приносит 13 пунктов, третье — 11, четвертое — 9, пятое — 7, а шестая, седьмая и восьмая строчки итоговых протоколов дают 5, 4 и 3 балла соответственно. Последние четверо участниц этапа остаются без очков.

Впрочем, не так важно, что там происходит внизу, так как места ниже третьего фактически не оставляют реальных шансов бороться за выход в финал.

К данному моменту состоялись два заокеанских этапа Skate America и Skate Canada, принесшие виктории японке Сатоко Мияхаре и уже побеждавшей в финале Гран-при в 2015 году экс-чемпионке мира того же года россиянке Елизавете Туктамышевой, собирающейся в нынешнем сезоне вернуться на вершину женского катания.

А вот главная соперница и антагонистка Загитовой Евгения Медведева, перешедшая прошлой весной после поражения на Алины на Олимпийских Играх в Пхенчхане от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, провалила короткую программу, и, заняв первую строчку протокола в произвольной, кое-как сохранила шансы на финал, оказавшись по итогам этапа в Лавале третьей.

К слову, Орсер и Тутберидзе увидятся в Хельсинки, правда, речь идет не о личном противостоянии. Канадский тренер привез в столицу Финляндии лучшего фигуриста планеты Юдзуру Ханю.

Между прочим, впервые в истории Гран-при на одном этапе выступят олимпийские чемпионы последних Игр в мужском и женском одиночном катании. Речь, понятно, а Ханю и Загитовой.

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Что касается соперниц Загитовой, то в Хельсинки самой опасной кажется японки Каори Сакамото и Рика Хонго.

Сакамото выступала на первом этапе Гран-при в США и заняла там второе место, набрав в общий зачет 13 очков. Представительница Страны восходящего солнца будет стараться финишировать в Финляндии как минимум не хуже и тогда сможет претендовать на попадание в финал.

В карьере 22-летней Хонго есть победа на этапе Гран-при в Москве в 2014 году и второе место на китайском этапе годом позже.

Не стоит списывать со счетов и еще одну японку, 16-летнюю Юну Шираиву, а также бельгийку Луну Хендрикс, американку Анжелу Ван, хозяек соревнований Вивеку Линдфорс и Эмми Пелтонен, а также кореянку Ханул Ким, которая откроет турнир. Но все же никто из них не имеет реальных шансов противостоять Загитовой.

А вот куда интереснее будет посмотреть на других россиянок. Дарья Паненкова, которая вступит в борьбу в первой разминке второй, уже откатала на Skate Canada и не смогла там набрать очков, провалив выступление в короткой программе, где была последней.

Вчерашняя юниорка ныне является подопечной Анны Царевой, но раньше работала с Тутберидзе и является одной из тех девушек, кто покинул знаменитого тренера в нынешнее межсезонье. Впрочем, если бы она находилась на одном уровне с Загитовой и могла навязать ей борьбу, можно было бы говорить о какой-то интриге.

Куда больше интригует прокат Станиславы Константиновой. Подопечная Валентины Чеботаревой славится очень женственным катанием и в прошлом сезоне стала третьей на юниорском чемпионате мира, уступив только «прыжковым роботам» Тутберидзе Александре Трусовой и Алене Косторной.

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Теперь Станислава соревнуется со взрослыми и хотя, конечно, пока тоже прилично уступает Загитовой в уровне программы, ставит перед собой задачу попадания в тройку в Хельсинки, а затем в общий финал.

Интересно, что трио главных фаворитов третьего этапа Гран-при завершит короткую программу. Девятый, самый ранний из них номер на жеребьевке вытянула Загитова, вслед за ней прокат покажет Сакамото, а завершит первый день соревнований Константинова.

«Она пока, наверное, не созрела как женщина. Алина еще все-таки девушка. Ей к лицу ее катание. Мне нравится, что она делает на льду. Если бы так каталась 6-летняя девочка, это было бы странно. Для своего возраста Алина делает потрясающие вещи», — сказала «Спорт день за днем» о Загитовой российская чемпионка мира-1999 Мария Бутырская. Хорошее напутствие от спортсменки, которая стала сильнейшей в женском катании как раз в Хельсинки.