У эпичного номера Туктамышевой появились подражатели. Крутые видео

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На показательных выступлениях фигуристка предстала в образе стюардессы и по ходу номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в нижнем белье.

По словам самой фигуристки, этим номером она «возвращает мужчин в фигурное катание».

Фигурист Ники Баузенвайн написал Туктамышевой в Твиттере: «Ты меня вдохновила» и выложил видео, как он скидывает во время тренировки куртку.