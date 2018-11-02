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11:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У эпичного номера Туктамышевой появились подражатели. Крутые видео

Откровенный номер россиянки Елизаветы Туктамышевой на Skate Canada получил большую популярность у фигуристов.

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Источник: Reuters

На показательных выступлениях фигуристка предстала в образе стюардессы и по ходу номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в нижнем белье.

По словам самой фигуристки, этим номером она «возвращает мужчин в фигурное катание».

Фигурист Ники Баузенвайн написал Туктамышевой в Твиттере: «Ты меня вдохновила» и выложил видео, как он скидывает во время тренировки куртку.

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Фигуристка Эмбер Гленн также повторила экстравагантный поступок Туктамышевой и скинула куртку на тренировке. При этом она откликнулась на предложение россиянки запустить флешмоб с хэштегом #TuktikChallenge.

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