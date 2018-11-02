Илья Авербух открыл ледовый сезон в Москве

Источник: Советский спорт

Знаменитая команда Ильи Авербуха уже открыла зимний сезон — на Малой арене «Лужники» состоялся первый показ грандиозного ледового спектакля «Ромео и Джульетта» в рамках большого мирового турне. Оценить мастерство фигуристов и грандиозную сценографию пришли звезды, многие из которых были с детьми: Тутта Ларсен, Анастасия Меськова, Кристина Кретова, Анастасия Волочкова, Илья Зудин, Ольга Ломоносова, Татьяна Тарасова, Шамиль Тарпищев и многие другие.

Ледовый мюзикл «Ромео и Джульетта» несколько дней назад был показан в Вероне и Турине, специально для гастролей в Италии часть текста в музыкальных номерах была переведена на итальянский язык, а для исполнения приглашены итальянские певцы. Именно в таком двуязычном исполнении увидели спектакль и москвичи. По отзывам зрителей, итальянский добавил еще одну необычную краску в многоцветную палитру впечатлений. И, конечно, бурными аплодисментами публика встречала каждый номер, исполняемый известнейшими фигуристами. Главные роли исполнили сразу 6 олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Тутта Ларсен: «Я в полном восторге, это настолько потрясающе, что невозможно оторвать глаза. Мы приехали со старшим сыном, и он ни разу не спросил, когда антракт. Для меня огромное счастье, что люди, которые являются иконами нашего спорта, теперь продолжают не менее прекрасную жизнь в искусстве, в танце. Они остались на пике формы, они остались на льду, и они радуют зрителей и теперь уже не ради медали, а ради нас. Ягудин, конечно, выдающийся, и он настолько подвижен, пластичен, он столько эмоций выражает телом. Но мой фаворит сегодня это Костомаров когда на него смотришь, дух захватывает, он гениально играет Тибальта».

Татьяна Тарасова: «Я видела еще первые показы этого спектакля, и когда я сейчас снова встретилась с ним, это вообще разные впечатления. Сейчас он обкатанный, музыка вошла в сердце каждого артиста.

Впечатления феноменальные, а я очень редко могу это сказать! Это настоящее искусство, настоящие актерские работы. Татьяна Тарасова

Фигуристы сохраняют выдающуюся форму, делают бог знает что технически и артистически. Огромное спасибо Илье Авербуху, что он сохранил этот коллектив; за то, что им есть где работать и им это интересно, за то, что он подарил нам уникальное зрелище!".

Кристина Кретова: «Когда речь о постановке Авербуха, это уже всегда априори успех. Мне очень понравилось! Очень сложная, потрясающая хореография, ребята выполняют такие сложнейшие трюки. Я была настолько захвачена зрелищем, что не хотелось уходить на антракт. Конечно же, я обожаю Алексея Ягудина, так как я с ним участвовала в проекте Болеро Авербуха. Я также очень люблю Татьяну Тотьмянину. В этом спектакле она невероятно органична, она настоящая Джульетта, легкая и воздушная, она просто проживает эту роль. И как балерина хочу отметить ее антипод — Оксану Домнину в образе Чумы. У нее потрясающий актерский талант, фантастическая пластика и отличная техника!».

Ольга Ломоносова: «Я не осуществила свою мечту и очень сильно разбилась на катке, когда меня позвали кататься в проекте Первого канала. Я так хотела всем доказать, что могу и это возможно, но лед наказал меня за самоуверенность и вернул в свою профессию. Я ужасно расстраивалась! Я так плакала, мне звонили и каждый раз говорили: Мы тебя подождем, ну давай, вот мы восстановимся и так далее. Но так и не случилось. И каждый раз, когда я смотрю сейчас все спектакли Ильи, мне так тоже хочется оказаться на этом льду и выполнить хоть какие-то из этих трюков. Я должна была с Повиласом Ванагасом кататься. Но в любом случае я как театральный режиссер и актриса могу оценить, какая нескончаемая фантазия у Авербуха, как органично он соединяет танцы, коньки, свет, живую музыку, спецэффекты. Это грандиозно!».

Эдит Куснирович: «Я не пропускаю ни одной постановки Авербуха. Это самая легкая, поэтичная, воздушная! Мне очень понравилось! Я нежно люблю всех фигуристов. Особенно хочу отметить Алексея Тихонова, который здесь не просто катается, но и выступает в роли рассказчика, а это очень тяжело делать одновременно. И, конечно, Алексея Ягудина. Я наблюдаю его с 2002 года, с олимпиады Солт-Лэйк-Сити. Это один из главных моих любимчиков».

Анастасия Волочкова: «Илья Авербух — это мега-человек, равных ему нет. Я смотрела разные постановки разных режиссеров, но это шедевр.

Я видела все постановки Авербуха, но «Ромео и Джульетта» мне ближе всего, так как я балерина. Я не танцевала этот спектакль, но видела постановки Юрия Григоровича. Анастасия Волочкова