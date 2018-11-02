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19:33 (мск), источник: ТАСС

Загитова лидирует на этапе Гран-при в Финляндии после короткой программы

ТАСС, 2 ноября. Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

16-летняя Загитова набрала 68,90 балла. Второе место занимает японка Юна Сираива (63,77). Третьей идет бельгийка Луна Хендрикс (63,17). Россиянка Станислава Константинова занимает четвертое место (62,56), Дарья Паненкова — шестое (58,23).

Загитова является олимпийский чемпионкой в одиночном катании и серебряной медалисткой в командном турнире. В прошлом году россиянка также победила на этапах Гран-при во Франции и в Китае, в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

Фигуристки покажут произвольную программу в субботу. Этап Гран-при в Финляндии завершится в воскресенье.

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