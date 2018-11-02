Загитова лидирует на этапе Гран-при в Финляндии после короткой программы
ТАСС, 2 ноября. Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на третьем этапе
ТАСС, 2 ноября. Россиянка Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на третьем этапе
16-летняя Загитова набрала 68,90 балла. Второе место занимает японка Юна Сираива (63,77). Третьей идет бельгийка Луна Хендрикс (63,17). Россиянка Станислава Константинова занимает четвертое место (62,56), Дарья Паненкова — шестое (58,23).
Загитова является олимпийский чемпионкой в одиночном катании и серебряной медалисткой в командном турнире. В прошлом году россиянка также победила на этапах
Фигуристки покажут произвольную программу в субботу. Этап