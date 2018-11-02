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20:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова — не робот. Она ошибается, но лидирует

Олимпийская чемпионка сорвала фирменный каскад, но все равно лучше всех.

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Источник: Спорт-Экспресс

Хельсинки (Финляндия). «Гран-при». Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 68,90. 2. Юна Сирайва (Япония) — 63,77. 3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 63,17. 4. Станислава Константинова (Россия) — 62,56. 5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 59,90. 6. Дарья Паненкова (Россия) — 58,23.

Пары. Короткая программа

1. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 68,18. 2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 67,59. 3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 63,80. 4. Мириам Циглер/Северин Кифер (Австрия) — 62,69. 5. Рым Тэ Ок/Ким Ю Сик (КНДР) — 56,87. 6. Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй (США) — 56,44.

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы на этапе серии «Гран-при» в Финляндии, но безошибочным ее катание не было. А в соревнованиях пар Наталья Забияко и Александр Энберт совсем немного отстают от первого места.

Ошибка на фирменном каскаде

В отличие от дебютного проката этого сезона на челленджере в Оберстдорфе, когда было немного тревожно, сейчас ожидания от короткой программы в исполнении Загитовой были довольно оптимистичные. Однако идеальным выступление олимпийской чемпионки не получилось. Подвел фирменный элемент — сложнейший каскад из тройных лутца и риттбергера. Первый прыжок у Загитовой получился, а вот вместо второго случилась обидная бабочка. Обидная еще и потому, что на разминке все было очень здорово. В итоге вместо элемента, за который можно получать порядка 12 баллов, Загитова получила 2,95.

С другой стороны, все остальное было сделано на хорошем или очень хорошем уровне. Тройной флип во второй половине программы все судьи оценили надбавкой минимум в три балла, все вращения и дорожки — самого сложного четвертого уровня и тоже на неплохие по нынешним правилам бонусы.

Да и в целом программа как зрелище оставила довольно цельное впечатление — куда лучшее, чем, например, на контрольных прокатах в начале сентября.

Единственное, еще может настораживать — не такие высокие, как в Оберстдорфе, оценки за компоненты. Если в Германии все пять составляющих были далеко за девять баллов, то сейчас — только две. В том числе меньше девяти баллов были оценены владение коньком и связки между элементами. С другой стороны, это может объясняться излишне лояльной судейской бригадой в Обертстдорфе — тогда арбитры щедро раздавали баллы всем.

Сама Загитова после проката была явно расстроена и с трудом сдерживала слезы, при том что сидевшие рядом Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз были совершенно спокойны. Понятно, что 68,90 — это явно не ее сумма, по технике ее на 0,15 балла обошла чистенько откатавшая свою программу японка Юна Шираива.

Впрочем, что-то подобное было и в прошлом сезоне — тогда Загитова на стартовых этапах «Гран-при» тоже была небезупречна в короткой программе, затем выносила всех соперниц в произвольной. Другое дело, что тогда она была юной дебютанткой, а сейчас она — олимпийская чемпионка. Статус и мера ответственности уже другие — в том числе и перед самой собой.

Но проиграть в Хельсинки Загитова может только сама себе, если совсем уж развалится в произвольной программе. Конкурентки были далеко не идеальны. Та же японка Каори Сакамото, считавшаяся главной соперницей россиянки, упала на первом же прыжке, а, попытавшись все же сделать каскад и прицепив тулуп к риттбергеру, упала еще раз. Здорово начавшая свою программу Станислава Константинова сорвала флип, да и баллов за компоненты ей очевидно чуть пожалели.

Битва на Чудском озере

А открывался соревновательной день короткой программой у пар. Наталья Забияко/Александр Энберт идут вторыми, совсем немного уступая итальянцам Николе Делла Монике/МаттеоГуаризе. Подвело падение партнера на тройном тулупе, к тому же там еще был и недокрут — по сути, россияне остались без элемента, получив за него смешные 0,65 балла. Впрочем, без грубой ошибки не обошлись и Делла Моника с Гуаризе — подвел тройной сальхов. В любом случае, все будет решаться в произвольной программе.

Куда более ярким моментом, чем баллы, стала сама короткая программа Забияко и Энберта, потому что она, безусловно, сильно выделяется из всего, что было в последние годы. Россияне сделали постановку под музыку из легендарного кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Партнерша выступает в образе крестоносца, партнер — русского воина. Смотрится мощно, знаменитая музыка Сергея Прокофьева пробирает до мурашек. Но интересно, примут ли постановку судьи.

Неплохо выступили и чемпионы мира-2018 среди юниоров Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Без помарки не обошлось — она случилась на дорожке шагов, и арбитры поставили всего второй уровень. Но подкрутка и поддержка четвертого уровня, сделанные на неплохие бонусы — это здорово. Хотя, понятно, что оценки за компоненты у вчерашних юниоров довольно скромные, и в этом заложен определенный резерв. ​.

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