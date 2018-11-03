Российская фигуристка Загитова считает, что чистые прокаты важнее оценок от судей

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Загитова лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки после короткой программы. Несмотря на лидерство, россиянка не сумела безупречно откатать программу. Загитова сорвала самый ценный элемент программы каскад тройной лутц — тройной ритбергер, сделав вместо второго тройного прыжка только одинарный.

«Я не очень хорошо откаталась, это все что я могу сейчас сказать, — прокомментировала Загитова свое выступление. — Я не хочу искать оправданий своим ошибкам. Я стараюсь не отвлекаться на какие-либо внешние обстоятельства. Если вы опытный фигурист, то вам надо учиться привыкать к тому, что произойти может все что угодно».

«Если честно, это не так важно для меня, — прокомментировала россиянка свое лидерство после короткой программы. — Мои оценки, мое лидерство, все это не имеет значения, если я не смогла чисто откататься. Я всегда хочу сделать свою работу на льду наилучшим образом, каким только возможно. Это у меня не получилось, поэтому я недовольна собой».

«Я осознала, что себе я доказала все на Олимпиаде. Сейчас я просто хочу кататься, получать удовольствие от своих выступлений и приносить радость зрителям», — также добавила россиянка.

Загитова является олимпийский чемпионкой в одиночном катании и серебряной медалисткой в командном турнире. В прошлом году россиянка также победила на этапах Гран-при во Франции и в Китае, в финале Гран-при и на чемпионате Европы.