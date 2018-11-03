Туктамышеву, раздевшуюся до нижнего белья, фигуристы поддержали флешмобом
После победы россиянки Елизаветы Туктамышевой на
После победы россиянки Елизаветы Туктамышевой на
Напомним, во время показательных выступлений 21-летняя спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере.
Образ Елизаветы скопировал американский фигурист Ники Баусенвейн. Также прокатом россиянки вдохновилась чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. Затем участие в #Tuktikchallenge принял юный спортсмен Джаред.
Флешмоб хотел поддержать и американский журналист Джеки Вонг. Он спросил, можно ли это сделать, если он не умеет выполнять элементы фигурного катания. Туктамышева ответила, что лёд — не обязательное условие для #Tuktikchallenge.
Туктамышева выиграла Skate Canada с результатом 203,32 балла. Второе место заняла представительница Японии Мако Ямасита (203,06). Третьей стала двукратный серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева (197,91).