Туктамышеву, раздевшуюся до нижнего белья, фигуристы поддержали флешмобом

Напомним, во время показательных выступлений 21-летняя спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере.

Образ Елизаветы скопировал американский фигурист Ники Баусенвейн. Также прокатом россиянки вдохновилась чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. Затем участие в #Tuktikchallenge принял юный спортсмен Джаред.

Флешмоб хотел поддержать и американский журналист Джеки Вонг. Он спросил, можно ли это сделать, если он не умеет выполнять элементы фигурного катания. Туктамышева ответила, что лёд — не обязательное условие для #Tuktikchallenge.