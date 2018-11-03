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15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышеву, раздевшуюся до нижнего белья, фигуристы поддержали флешмобом

После победы россиянки Елизаветы Туктамышевой на Гран-при по фигурному катанию Skate Canada иностранные фигуристы запустили в «твиттере» флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge.

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Напомним, во время показательных выступлений 21-летняя спортсменка в ходе номера сняла верхнюю часть костюма, оставшись в бюстгальтере.

Образ Елизаветы скопировал американский фигурист Ники Баусенвейн. Также прокатом россиянки вдохновилась чемпионка США среди юниоров 2013 года Эмбер Гленн. Затем участие в #Tuktikchallenge принял юный спортсмен Джаред.

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Флешмоб хотел поддержать и американский журналист Джеки Вонг. Он спросил, можно ли это сделать, если он не умеет выполнять элементы фигурного катания. Туктамышева ответила, что лёд — не обязательное условие для #Tuktikchallenge.

Туктамышева выиграла Skate Canada с результатом 203,32 балла. Второе место заняла представительница Японии Мако Ямасита (203,06). Третьей стала двукратный серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Евгения Медведева (197,91).

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