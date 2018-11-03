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15:46 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии

ТАСС, 3 ноября. Японец Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

В короткой программе 23-летний японец набрал 106,69 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Сёме Уно (104,14) и было установлено в сентябре на турнире в Италии.

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Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев утвердил значительные изменения в судейской системе фигурного катания, обнулив все установленные ранее мировые рекорды, предыдущие достижения были признаны историческими, они не будут учитываться на регулярной основе. Исторический рекорд в короткой программе также принадлежит Ханю (112,72) и был установлен в сентябре 2017 года на этапе Гран-при в Канаде.

Второе место после короткой программы занимает чех Михал Бржезина (93,31), третье — китаец Боян Цзинь (85,97). Лучшим из россиян стал Андрей Лазукин, набравший 82,54 балла и расположившийся на пятой позиции. Серебряный призер Олимпийских игр и бронзовый призер чемпионата мира россиянин Михаил Коляда идет шестым (81,76).

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье.

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