Фигурист Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии

В короткой программе 23-летний японец набрал 106,69 балла, установив новый мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Сёме Уно (104,14) и было установлено в сентябре на турнире в Италии.

Перед стартом сезона Международный союз конькобежцев утвердил значительные изменения в судейской системе фигурного катания, обнулив все установленные ранее мировые рекорды, предыдущие достижения были признаны историческими, они не будут учитываться на регулярной основе. Исторический рекорд в короткой программе также принадлежит Ханю (112,72) и был установлен в сентябре 2017 года на этапе Гран-при в Канаде.