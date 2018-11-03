Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при
ТАСС, 3 ноября. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе
ТАСС, 3 ноября. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе
В произвольной программе фигуристы набрали 130,92 балла, по сумме двух выступлений — 198,51 балла.
Второе место заняли итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе (185,77), бронзовые медали завоевала еще одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,61).
Забияко и Энберт ранее не побеждали на этапах
Позднее в субботу произвольные программы покажут женщины и танцевальные пары.
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