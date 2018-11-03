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17:29 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Забияко и Энберт впервые выиграли этап Гран-при

ТАСС, 3 ноября. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

В произвольной программе фигуристы набрали 130,92 балла, по сумме двух выступлений — 198,51 балла.

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Второе место заняли итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе (185,77), бронзовые медали завоевала еще одна российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,61).

Забияко и Энберт ранее не побеждали на этапах Гран-при. В сезоне-2016/17 фигуристы заняли второе место на российском этапе турнира. В прошлом сезоне Забияко и Энберт выиграли серебро чемпионата Европы.

Позднее в субботу произвольные программы покажут женщины и танцевальные пары.

Этап Гран-при в Финляндии завершится в воскресенье.

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