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20:26 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Хельсинки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

16-летняя спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 215,29 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Станислава Константинова (197,57), третьей стала японка Каори Сакамото (197,42).

Загитова является олимпийский чемпионкой в одиночном катании и серебряной медалисткой Игр-2018 в командном турнире. В прошлом году россиянка также победила на этапах Гран-при во Франции и в Китае, в финале Гран-при и на чемпионате Европы.

Этап Гран-при в Финляндии завершится в воскресенье.

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