Российская фигуристка Загитова выиграла этап Гран-при в Хельсинки
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова заняла первое место на этапе
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова заняла первое место на этапе
16-летняя спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 215,29 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Станислава Константинова (197,57), третьей стала японка Каори Сакамото (197,42).
Загитова является олимпийский чемпионкой в одиночном катании и серебряной медалисткой Игр-2018 в командном турнире. В прошлом году россиянка также победила на этапах
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