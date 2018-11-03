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21:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова переборола себя. Но тотального превосходства больше нет

Олимпийская чемпионка выиграла этап «Гран-при», однако соперницы недалеко.

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Источник: Спорт-Экспресс

Хельсинки (Финляндия). «Гран-при». Женщины. Итоговое положение

1. Загитова (Россия) — 215,29 балла. 2. Константинова (Россия) — 197,57. 3. Сакамото (Япония) — 197,42… 6. Паненкова (Россия) — 161,48.

Пары. Итоговое положение

1. Забияко/Энберт (Россия) — 198,51. 2. Делла Моника/Гуаризе (Италия) — 185,77. 3. Павлюченко/Ходыкин (Россия) — 185,61.

​Мужчины. Короткая программа

1. Ханю (Япония) — 106,69. 2. Бжезина (Чехия) — 93,31. 3. Боян Цзин (Китай) — 85,97. 4. Ча Чжун Хван (Корея) — 82,82. 5. Лазукин (Россия) — 82,54. 6. Коляда (Россия) — 81,76.

Россиянка Алина Загитова стала победительницей этапа серии «Гран-при» в Финляндии. После срыва в короткой программе олимпийская чемпионка не позволила себе дать слабину и в произвольной. В соревнованиях пар не было равных Наталье Забияко и Александру Энберту, а вот Михаил Коляда огорчил.

Разговоры о психологии

После короткой программы Загитова много говорила о психологии. Некоторые цитаты стоят того, чтобы напомнить их еще раз.

«Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать. Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать».

«Меньше недели назад я начала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт».

«Волнение всегда бывает на соревнованиях, просто раньше не было столько мыслей в голове. А сейчас начала думать, как это сделать, как-то. Тело все помнит, а голова чуть-чуть мешает. Я сама себе уже все доказала, просто нужно кататься в удовольствие».

«Понимала, что сезон после Олимпиады будет жестким. Нелегко настроиться, это тяжело эмоционально, но у меня было две недели отпуска, после чего я готовилась к сезону».

«Я иду на тренировку и начинаю что-то замечать. Раньше не замечала, как лето переходит в осень. А сейчас смотрю и думаю, как это красиво».

Тут, конечно, можно пускаться в многозначительные и многословные рассуждения о психологии, о том, что значат все эти слова и какие в них Загитова вкладывает смыслы. Но очевидно, что выступление олимпийской чемпионки в произвольной программе в Хельсинки зависело прежде всего от состояния ее мыслей. Забудет о том, что было в пятницу и успокоится — все будет нормально, тем более что ошибка была всего одна, все остальное было исполнено на привычно высоком уровне. Нет — может быть все что угодно. Кстати, это ощущение, что может быть все, что угодно, постепенно укрепляется в отношении двух российских суперзвезд — Загитовой и Евгении Медведевой.

Без ошибок и без блеска

В целом Загитова справилась. По крайней мере, видимых обычному болельщику помарок и уж тем более грубых ошибок, как вчера на каскаде, не было. При этом идеальным этот прокат назвать никак нельзя — напряжение буквально висело в воздухе, и лишь сделав все прыжковые элементы, Загитова позволила себе, как показалось, немного расслабиться и выдохнуть. Собственно, протокол это подтверждает — например, в оценке за технику Алина обошла Станиславу Константинову меньше чем на балл — 74,28 против 73,57. Недалеко отстала и блистательно выступившая после провала в короткой программе японка Каори Сакамото — 72,96.

Снова, как и накануне, не совсем получился фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера. Арбитры усмотрели небольшой недокрут и в итоге заминусовали элемент — не критично, но ощутимо: большинство судей поставили «-2» балла, а двое — даже «-4», что все-таки перебор. Все остальные элементы получились надежно и на плюсы, все вращения и дорожка шагов — четвертого уровня. Понятно, что бригады везде разные, да и на этапах «Гран-при» априори должны судить построже, чем на «челленджерах», но своему результату на сентябрьском турнире в Оберстдорфе Загитова уступила более 10 баллов — 146,39 против 158,50.

Понятно, что по одному серьезному старту выводы делать рано, но на основании трех этапов «Гран-при» складывается впечатление, что такого тотального превосходства, как в прошлом сезоне, у Загитовой, равно как и у Медведевой и других россиянок над соперницами в этом году уже не будет.

Победа под Крутого

В соревнованиях пар победили Наталья Забияко и Александр Энберт. Безупречным их прокат произвольной программы на музыку Игоря Крутого (да-да, бывает и такое) не получился — партнер упал с тройного сальхова, но все равно, их преимущество над конкурентами было заметным — как по сложности, так и по тому настроению, с каким они вышли на лед.

Второе место вполне могло достаться еще одной российской паре — чемпионам мира среди юниоров-2018 Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, но судьи решили иначе. Именно так — судьи решили. Итальянцы Николе Делла Моника и Маттео Гуаризе наошибались с лихвой, но получили щедрые баллы за компоненты, что и позволило им обойти Павлюченко и Ходыкина, откатавшихся чистенько. 63,73 против 57,44 у россиян. Да, того, что называется артистизмом, Павлюченко и Ходыкину явно не хватило, но кажется, это тот случай, когда арбитры подумали, что рано еще вчерашним юниорам на второе место, а, может быть, и в финал серии «Гран-при».

У мужчин неудачным получился первый серьезный старт для Михаила Коляды — по крайней мере, короткая программа, пока у него есть все шансы исправить положение дел в произвольной, поскольку отставание от конкурентов не так велико. 23-летний россиянин неудачно приземлил четверной тулуп, а потом не смог прыгнуть каскад, махнув «бабочку». К счастью, судьи благосклонно отнеслись к ученику Валентины Чеботаревой, поставив ему щедрые баллы за компоненты — выше только у двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. Японец, к слову, был великолепен, выступая, как в лучшие времена, в какой-то своей лиге. ​.

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