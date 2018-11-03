Горшков: Фигуристка Загитова справилась с волнением на этапе Гран-при в Хельсинки

«Видел, что накануне перед короткой программой она волновалась и допустила помарку. Но сегодня она выглядела куда увереннее, стала справляться с нервами. После олимпийского сезона очень тяжело начинать тренироваться в полную силу, это самое начало сезона. До чемпионата мира еще далеко (турнир пройдет в марте 2019 года в Японии — прим. ТАСС), есть время откорректировать все недочеты», — сказал Горшков.