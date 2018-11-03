Горшков: Фигуристка Загитова справилась с волнением на этапе Гран-при в Хельсинки
МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Алина Загитова сумела справиться с волнением во время произвольной программы на этапе
МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Алина Загитова сумела справиться с волнением во время произвольной программы на этапе
16-летняя российская спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 215,29 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Станислава Константинова (197,57), третьей стала японка Каори Сакамото (197,42).
«Видел, что накануне перед короткой программой она волновалась и допустила помарку. Но сегодня она выглядела куда увереннее, стала справляться с нервами. После олимпийского сезона очень тяжело начинать тренироваться в полную силу, это самое начало сезона. До чемпионата мира еще далеко (турнир пройдет в марте 2019 года в Японии — прим. ТАСС), есть время откорректировать все недочеты», — сказал Горшков.
«Я поздравляю Алину, поздравляю тренерскую команду — Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза», — добавил он.
Глава федерации также отметил и катание Константиновой. «Не в обиду Станиславе скажу — хотелось бы чаще видеть такое катание, как сейчас в Финляндии. В последний раз я видел подобное на чемпионате России. Молодец, и мое пожелание ей — стараться настраивать себя так каждый раз», — отметил он.