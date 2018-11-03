Авербух: Бремя лидера сезона не помешало Загитовой выиграть этап Гран-при в Хельсинки

«В первую очередь хочу поздравить Алину с хорошим выступлением, она справилась с волнением и очень хорошо откатала произвольную программу. Этот сезон очень сложный для нее, поскольку в прошлом году она была некой темной лошадкой за спиной [Евгении] Медведевой, а сейчас она лидер сезона, все ждут от нее чистых прокатов, и поэтому волнение есть. Но она справилась, надо подчеркнуть, что ее программа, как и в прошлом сезоне, является самой сложной, она максимально сбалансирована, там есть интересные заходы, Алина прибавила в амплитуде и высоте прыжков. Возможно, будут усложнения, когда Лиза Туктамышева будет прыгать три с половиной оборота в произвольной», — отметил Авербух.