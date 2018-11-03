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21:15 (мск), источник: ТАСС

Авербух: Бремя лидера сезона не помешало Загитовой выиграть этап Гран-при в Хельсинки

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова смогла победить на этапе Гран-при в Хельсинки, несмотря на волнение, связанное с тем, что она является лидером сезона. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух.

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16-летняя спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 215,29 балла. Второе место заняла еще одна представительница России, Станислава Константинова (197,57), третьей стала японка Каори Сакамото (197,42).

«В первую очередь хочу поздравить Алину с хорошим выступлением, она справилась с волнением и очень хорошо откатала произвольную программу. Этот сезон очень сложный для нее, поскольку в прошлом году она была некой темной лошадкой за спиной [Евгении] Медведевой, а сейчас она лидер сезона, все ждут от нее чистых прокатов, и поэтому волнение есть. Но она справилась, надо подчеркнуть, что ее программа, как и в прошлом сезоне, является самой сложной, она максимально сбалансирована, там есть интересные заходы, Алина прибавила в амплитуде и высоте прыжков. Возможно, будут усложнения, когда Лиза Туктамышева будет прыгать три с половиной оборота в произвольной», — отметил Авербух.

«Что касается Константиновой, второе место для нее — очень хороший результат. Серебро может помочь выйти в финал Гран-при. Пока наши девчонки молодцы, идем очень хорошо. Японки тоже очень сильные, и обыграть их вот так с лету — тоже очень хорошо», — заключил собеседник агентства.

Этап Гран-при в Финляндии завершится в воскресенье.

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