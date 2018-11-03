Российские фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при в Финляндии
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в соревновании танцевальных дуэтов на этапе
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в соревновании танцевальных дуэтов на этапе
Спортсмены по итогам двух программ показали результат 200,09 балла. Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (196,29), третьими стали американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (176,66). Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов стали седьмыми (157,56).
Степанова и Букин никогда не побеждали на этапах
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