Российские фигуристы Степанова и Букин выиграли этап Гран-при в Финляндии

Спортсмены по итогам двух программ показали результат 200,09 балла. Второе место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (196,29), третьими стали американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (176,66). Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов стали седьмыми (157,56).

Степанова и Букин никогда не побеждали на этапах Гран-при. Четыре раза российский дуэт занимал третье место. Степанова и Букин дважды выигрывали бронзу на чемпионатах Европы.