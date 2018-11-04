У России — три золота из трех. Степанова с Букиным чуть не затмили Загитову

Источник: РИА "Новости"

ЕЕ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА

После того, как накануне Загитова даже с грубой ошибкой выиграла короткую программу, трудно было представить, что может помешать ей отстоять свое лидерство. Плюс зал в Хельсинки, в котором наши болельщики соседствовали с японскими, с первыми звуками Кармен-сюиты отбросил национальные пристрастия и принялся хлопать музыке в такт. Под конец проката такая поддержка публики — обычное дело. Но чтобы с самого начала и до самого конца В подобной атмосфере кататься плохо было, наверное, невозможно.

Хотя было видно, что произвольная программа дается Загитовой непросто. Ей явно не хватало привычной легкости. Но энергетическая волна, льющаяся с трибун, раз за разом помогала олимпийской чемпионке преодолевать себя — и у нее все получилось. Недокрут на обоих прыжках в самом сложном каскаде лутц-ритбергер вот и все, что смогли предъявить россиянке придирчивые судьи. И пусть Загитова получила на 12 баллов меньше, чем в сентябре в Оберстдорфе, когда она установила мировой рекорд, было ясно, что для соперниц по финскому турниру ее 146,39 совершенно недосягаемы. Это была просто не их лига.

Серебро тоже досталось представительнице России 18-летней Станиславе Константиновой. Она на два года старше Загитовой, однако именно в Хельсинки дебютировала во взрослом Гран-при. И как видите весьма успешным. Из 11 фигуристок, выходивших сегодня на лед, только Константинова не сделала ни одной заметной помарки и не получила от судей ни единого минуса. Сплошные плюсы — и +14 к личному рекорду сезона.

У ПАР ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ НЕ СОСТОЯЛСЯ

Константинова по сумме двух программ лишь на микроскопические 0,15 опередила Каори Сакамото. Японка, после провала в короткой шедшая только седьмой, с блеском реабилитировалась в субботу, уже второй раз в сезоне преодолев гроссмейстерский рубеж 140 баллов. Первый был две недели назад на SkateAmerica, где Сакамото взяла серебро. Таким образом, она первой из реальных претенденток на финал завершила свое участие в отборочной стадии Гран-при-2018 и теперь возглавляет зачет серии с 24 очками.

Которые, впрочем, вовсе не гарантируют ей места в финале. Впереди еще целых три этапа, и обойти Сакамото могут не только победительницы прошедших турниров Загитова, Елизавета Туктамышева и СатокоМияхара (по 15 очков), но и Константинова (13), и Евгения Медведева с Софьей Самодуровой (по 11), и несколько фигуристок, до сих пор не вступивших в борьбу, включая Марию Сотскову. Ситуация более-менее прояснится лишь через неделю, после этапа в Хиросиме. Сейчас же расклад слишком сильно запутан и констатировать можно только одно: в женском катании Россия и Япония, похоже, оккупируют финальную шестерку целиком и никого туда больше не пустят. Какие-то шансы разбавить эту битву двух супердержав есть разве что у американок Теннелл и Белл, да и те — больше теоретические, чем реальные.

Важный шаг к финалу сделали и Наталья Забияко с Александром Энбертом, несмотря на падение партнера с тройного сальхова уверенно выигравшие в Хельсинки произвольную программу и суммарное золото в соревнованиях спортивных пар. Итальянцы Делла Моника/Гаризе, после пятницы опережавшие наших на полбалла, сегодня провалились с треском. Они загубили оба прыжка, оба выброса и в итоговом протоколе вообще-то должны были стоять третьими, а не вторыми. Откуда у них остались 16 сотых преимущества над Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным ума не приложу. Ей-богу, что-то тут нечисто.

Впрочем, для наших вчерашних юниоров и бронза -прекрасный результат. Особенно с такими, по-взрослому высокими оценками и легкими, стабильными прыжками. Напомню, что на предыдущих этапах Гран-при-2018 Алиса Ефимова с Александром Коровиным брали серебро, а Александра Бойкова с Денисом Козловским были четвертыми с практически такими же баллами, как у Забияко/Энберта в Хельсинки почти 132 за произвольную и 196 с половиной в сумме. Теперь в эту когорту весьма перспективных российских пар добавились Павлюченко с Ходыкиным и на подходе еще несколько сильных юниорских дуэтов. Так что бог с ним, с этим финским серебром. Время все равно на наших работает. Пройдет несколько месяцев, у молодых россиян подрастет оценка за компоненты и тогда никакие судейские штучки итальянцев уже не спасут.

К ТАНЦЕВАЛЬНЫМ РЕКОРДАМ НАШИХ НЕ ПУСКАЮТ

А завершился золотой вечер в Хельсинки великолепной произвольной программой Александры Степановой и Ивана Букина. Наши танцоры в этот вечер едва не затмили саму Загитову! Они обновили личный рекорд и имели полное право рассчитывать на мировой, но Зазор между российским дуэтом и достижением американцев Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (122,39) все-таки остался, хотя и усох до 48 сотых. Кстати, по сумме лучшие результаты сезона этих же двух пар, стоящих на верхушке мирового рейтинга, разделяет еще меньше — всего-то 0,04. Опять в пользу фигуристов из США.

В танцах тоже имелся итальянский фактор, но тут у ШарленГиньяр и Марко Фабри ничего не вышло. Во-первых, Степанова/Букин были слишком хороши, а во-вторых, Гиньяр упала посреди проката. Впрочем, ей с партнером и второго места хватило для досрочного выхода в финал, куда в прошлый уик-энд отобрались Хаббелл/Донохью. Остается четыре вакансии, одна из которых должна бытьу Степановой с Букиным, а еще на одну хорошие виды имеют серебряные призеры SkateCanada Виктория Синицына и Никита Кацалапов.