Загитова победила без блеска. Что дальше?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла этап «Гран-при» в Финляндии, но не смогла установить новый рекорд, и даже заочно уступила по сумме баллов японке Сатоко Мияхара, победительнице Skate America.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла этап «Гран-при» в Финляндии, но не смогла установить новый рекорд, и даже заочно уступила по сумме баллов японке Сатоко Мияхара, победительнице Skate America.
Скорее всего, у звездной россиянки не будет проблем с попаданием в финал «Гран-при», который пройдет в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря. Но некоторые моменты, проявившиеся в Хельсинки, вызывают беспокойство.
Очень здорово, что сильно подросшая спортсменка пока справляется со своим новым телом, и физические изменения почти не отражаются на ее технических возможностях. Более того, Алина окончательно справилась с психологическим шоком, пережитым после падений в произвольной программе на чемпионате мира. Но кататься через боль очень рискованно.
Напомню, что в прошлом году Евгения Медведева тоже начинала сезон, превозмогая боль, и в итоге все это закончилось очень печально. Тогда двукратная чемпионка мира получила стрессовый перелом тоже на фоне нагрузок на растущий организм. Сначала она стартовала с травмой, а потом накануне Олимпиады была вынуждена пропустить финал «Гран-при» и чемпионат России. После выступления на чемпионате Европы и Олимпиаде Медведева получила еще и проблемы со спиной, и в итоге пришла к выводу о необходимости поменять тренера и стиль катания.
— У меня не было такого настроя, который всегда присутствует. Я долго не «отпускала» свою короткую программу, почти всю ночь ее анализировала. Встала утром и сказала себе: я должна откататься хорошо, чтобы всех порадовать. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели, — отметила Загитова, сославшись на то, что в конечном счете все результаты предопределены богом.
В прошлогоднем «Гран-при» Алина побеждала по сумме баллов даже после того, как становилась четвертой в короткой программе. Однако новые правила не способствуют такой тактике, кроме того, в произвольной программе у Загитовой больше нет такого преимущества перед соперницами, как раньше. Соответственно, и права на ошибку в первом прокате теперь меньше.
— Этот сезон очень сложный для Загитовой, поскольку в прошлом году она была темной лошадкой за спиной Медведевой, а сейчас она лидер сезона, все ждут от нее чистых прокатов, и поэтому волнение есть, — приводит ТАСС слова тренера и постановщика Ильи Авербуха. — Но она справилась. Ее программа, как и в прошлом сезоне, является самой сложной, она максимально сбалансирована, там есть интересные заходы. Алина прибавила в амплитуде и высоте прыжков. Возможно, будут усложнения, когда Лиза Туктамышева будет прыгать три с половиной оборота в произвольной.
— Алина подтвердила свой статус. Зрители очень хорошо приняли ее программы, это говорит о том, что она на правильном пути. Сезон тяжелый, длинный, первый в олимпийском цикле, поэтому это важно, чтобы в дальнейшем показывать высокие результаты, — сказал «РИА Новости» генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.
Как бы то ни было, позади три старта из восьми, намеченных Загитовой в нынешнем сезоне (не считая выступлений в шоу).
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