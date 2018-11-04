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11:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова победила без блеска. Что дальше?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла этап «Гран-при» в Финляндии, но не смогла установить новый рекорд, и даже заочно уступила по сумме баллов японке Сатоко Мияхара, победительнице Skate America.

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Источник: Спорт-Экспресс

Скорее всего, у звездной россиянки не будет проблем с попаданием в финал «Гран-при», который пройдет в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря. Но некоторые моменты, проявившиеся в Хельсинки, вызывают беспокойство.

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Через боль

Во-первых, после выступления в произвольной программе 16-летняя фигуристка призналась, что катается через боль. Алина выходила на лед с тейпами на ногах. «Это возрастное. Кости растут, мышцы не успевают, есть чуть-чуть болевые ощущения. Надо перетренировать это», — приводит слова Загитовой «РИА-Новости».

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Очень здорово, что сильно подросшая спортсменка пока справляется со своим новым телом, и физические изменения почти не отражаются на ее технических возможностях. Более того, Алина окончательно справилась с психологическим шоком, пережитым после падений в произвольной программе на чемпионате мира. Но кататься через боль очень рискованно.

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Напомню, что в прошлом году Евгения Медведева тоже начинала сезон, превозмогая боль, и в итоге все это закончилось очень печально. Тогда двукратная чемпионка мира получила стрессовый перелом тоже на фоне нагрузок на растущий организм. Сначала она стартовала с травмой, а потом накануне Олимпиады была вынуждена пропустить финал «Гран-при» и чемпионат России. После выступления на чемпионате Европы и Олимпиаде Медведева получила еще и проблемы со спиной, и в итоге пришла к выводу о необходимости поменять тренера и стиль катания.

Короткая программа долго не отпускала

Во-вторых, Алина снова недовольна своей короткой программой. Именно короткая программа считалась ее слабым местом в первой части прошлого сезона. Загитова была лучшей в коротких прокатах в Хельсинки, но по баллам показала лишь четвертый результат в сезоне, уступив Елизавете Туктамышевой, Сатоко Мияхара и Каори Сакамото. Да и в целом в ее катании пока нет того драйва и огня, как в январе-феврале этого года.

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— У меня не было такого настроя, который всегда присутствует. Я долго не «отпускала» свою короткую программу, почти всю ночь ее анализировала. Встала утром и сказала себе: я должна откататься хорошо, чтобы всех порадовать. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели, — отметила Загитова, сославшись на то, что в конечном счете все результаты предопределены богом.

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В прошлогоднем «Гран-при» Алина побеждала по сумме баллов даже после того, как становилась четвертой в короткой программе. Однако новые правила не способствуют такой тактике, кроме того, в произвольной программе у Загитовой больше нет такого преимущества перед соперницами, как раньше. Соответственно, и права на ошибку в первом прокате теперь меньше.

Возможно, будут усложнения

— Этот сезон очень сложный для Загитовой, поскольку в прошлом году она была темной лошадкой за спиной Медведевой, а сейчас она лидер сезона, все ждут от нее чистых прокатов, и поэтому волнение есть, — приводит ТАСС слова тренера и постановщика Ильи Авербуха. — Но она справилась. Ее программа, как и в прошлом сезоне, является самой сложной, она максимально сбалансирована, там есть интересные заходы. Алина прибавила в амплитуде и высоте прыжков. Возможно, будут усложнения, когда Лиза Туктамышева будет прыгать три с половиной оборота в произвольной.

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— Алина подтвердила свой статус. Зрители очень хорошо приняли ее программы, это говорит о том, что она на правильном пути. Сезон тяжелый, длинный, первый в олимпийском цикле, поэтому это важно, чтобы в дальнейшем показывать высокие результаты, — сказал «РИА Новости» генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

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Как бы то ни было, позади три старта из восьми, намеченных Загитовой в нынешнем сезоне (не считая выступлений в шоу). 16—18 ноября Алина должна выступить на «Гран-при России» в Москве. Если не произойдет ничего неожиданного, далее будет финал серии в Канаде. С 19 по 23 декабря олимпийскую чемпионку будут ждать на чемпионате России в Саранске.

На 21—27 января намечен чемпионат Европы в Минске, а завершится все чемпионатом мира в японской Сайтаме 18—24 марта. График достаточно напряженный, причем, в отличие от прошлого сезона, все крутится не только вокруг противостояния Загитовой с Медведевой. Конкуренцию олимпийской чемпионке могут составить и Мияхара, и Туктамышева, и, возможно, другие соперницы, которых мы пока не видели в деле на этапах «Гран-при».

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