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16:17 (мск), источник: Р-Спорт

Погорилая пропустит чемпионат России в Саранске

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая не сможет выступить на чемпионате России в Саранске, заявила РИА Новости тренер Виктория Буцаева, с которой фигуристка работает в настоящее время.

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Источник: РИА "Новости"

Большую часть прошлого сезона Погорилая пропустила из-за травмы спины, в частности, она не приняла участия в чемпионате России, который являлся одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Пхенчхане. В текущем сезоне фигуристка еще не стартовала. Чемпионат России пройдет 19 — 23 декабря в столице Мордовии.

«На (ближайшем) этапе Кубка России в Казани она не выступит. Возможно, на пятом этапе сможет (20 — 24 ноября в Москве) или на дальнейших международных стартах. А на чемпионате России она не сможет стартовать, потому что она не в составе сборной сейчас в связи с тем, что прошлый сезон, можно сказать, пропустила. Так что у нее нет никаких привилегий, и она должна была отбираться на чемпионат страны на общих основаниях», — сказала Буцаева по телефону.

«По моему мнению, если ей (Погорилой) возвращаться, то надо достойно возвращаться, — подчеркнула тренер. — Она сама должна понять, хватит ли у нее сил вернуться. И мне это надо понять тоже. Текущий сезон для нее должен стать переходным».

Специалист рассказала, что короткая и произвольная программы Погорилой готовы.

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