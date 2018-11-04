Погорилая пропустит чемпионат России в Саранске

Большую часть прошлого сезона Погорилая пропустила из-за травмы спины, в частности, она не приняла участия в чемпионате России, который являлся одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Пхенчхане. В текущем сезоне фигуристка еще не стартовала. Чемпионат России пройдет 19 — 23 декабря в столице Мордовии.

«На (ближайшем) этапе Кубка России в Казани она не выступит. Возможно, на пятом этапе сможет (20 — 24 ноября в Москве) или на дальнейших международных стартах. А на чемпионате России она не сможет стартовать, потому что она не в составе сборной сейчас в связи с тем, что прошлый сезон, можно сказать, пропустила. Так что у нее нет никаких привилегий, и она должна была отбираться на чемпионат страны на общих основаниях», — сказала Буцаева по телефону.