Ханю выиграл этап Гран-при в Финляндии с тремя мировыми рекордами

В воскресенье фигуристы представили произвольную программу, за прокат которой Ханю получил 190,43, что является лучшим показателем в мире. Днем ранее японец получил за свой прокат 106,69 балла и обновил мировой рекорд соотечественника Сёмы Уно (104,15). Суммарно Ханю набрал 297,12 балла, что также является наилучшим достижением в мире.