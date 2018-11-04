Ханю выиграл этап Гран-при в Финляндии с тремя мировыми рекордами
ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Японец Юдзуру Ханю установил три мировых рекорда и стал победителем третьего этапа
ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Японец Юдзуру Ханю установил три мировых рекорда и стал победителем третьего этапа
В воскресенье фигуристы представили произвольную программу, за прокат которой Ханю получил 190,43, что является лучшим показателем в мире. Днем ранее японец получил за свой прокат 106,69 балла и обновил мировой рекорд соотечественника Сёмы Уно (104,15). Суммарно Ханю набрал 297,12 балла, что также является наилучшим достижением в мире.
Второе место на
Россиянин Михаил Коляда набрал 238,79 балла и занял в итоговом протоколе четвертое место, его соотечественник Андрей Лазукин (218,22) стал шестым.