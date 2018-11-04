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17:08 (мск), источник: Р-Спорт

Ханю выиграл этап Гран-при в Финляндии с тремя мировыми рекордами

ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Японец Юдзуру Ханю установил три мировых рекорда и стал победителем третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Хельсинки (Финляндии).

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье фигуристы представили произвольную программу, за прокат которой Ханю получил 190,43, что является лучшим показателем в мире. Днем ранее японец получил за свой прокат 106,69 балла и обновил мировой рекорд соотечественника Сёмы Уно (104,15). Суммарно Ханю набрал 297,12 балла, что также является наилучшим достижением в мире.

Второе место на Гран-при в Хельсинки занял чех Михал Бржезина, набравший по сумме двух программ 257,98 балла. Замкнул тройку кореец Чжун Хван Ча, получивший за два проката 243,19 балла.

Россиянин Михаил Коляда набрал 238,79 балла и занял в итоговом протоколе четвертое место, его соотечественник Андрей Лазукин (218,22) стал шестым.

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