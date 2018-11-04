Коляда: Разочаровываться не надо, отрицательный результат — тоже результат
ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Михаил Коляда, занявший четвертое место на этапе
ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский фигурист Михаил Коляда, занявший четвертое место на этапе
Коляда дважды упал в произвольной программе с четверных прыжков в воскресенье. Накануне в короткой программе он допустил «бабочку» и «степ-аут» на выезде с четверного прыжка. С результатом 238,79 балла россиянин стал четвертым.
«Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать. А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат — тоже результат», — сказал Коляда журналистам.
«Ошибки на прыжках технические. Может быть, дыхание сбилось после падения на сальхове, может быть, паузу надо было подольше взять. Все остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально», — отметил он.
Коляда подчеркнул, что нынешние ошибки не являются продолжением тех, что он делал в прошлом сезоне. «Прошлый сезон я, если честно, не помню. Каждый сезон начинается