Коляда: Разочаровываться не надо, отрицательный результат — тоже результат

Коляда дважды упал в произвольной программе с четверных прыжков в воскресенье. Накануне в короткой программе он допустил «бабочку» и «степ-аут» на выезде с четверного прыжка. С результатом 238,79 балла россиянин стал четвертым.

«Понимал, что не в той кондиции, чтобы все делать. Будем работать. А разочаровываться ни в чем не надо. Что было, то было, отрицательный результат — тоже результат», — сказал Коляда журналистам.

«Ошибки на прыжках технические. Может быть, дыхание сбилось после падения на сальхове, может быть, паузу надо было подольше взять. Все остальное, кроме четверных, я сегодня сделал. Голова, руки, ноги работали нормально», — отметил он.