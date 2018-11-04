Авербух: Обыграть Ханю нереально, но Коляда мог бы стать в Хельсинки вторым
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российскому фигуристу Михаилу Коляде было бы сложно бороться с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на этапе
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российскому фигуристу Михаилу Коляде было бы сложно бороться с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю на этапе
Коляда, бронзовый призер чемпионата мира-2018, на этапе в Хельсинки стал четвертым. Ханю установил мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух прокатов и одержал победу, выиграв у россиянина почти 60 баллов.
«Конечно, мы ждали от Михаила большего. Он на предыдущих турнирах показывал лучшее выступление. Ничего катастрофического не произошло, хотя четвертое место очень сильно осложняет его шансы на выход в Финал. Конечно, с Ханю на данный момент,
«Но главные старты сезона — это чемпионаты Европы и мира. Будем также рассчитывать на то, что Диме Алиеву удастся более успешно выступить на своих этапах
По мнению Авербуха, сложно понять, в чем причина того, что Коляда неудачно исполняет прыжковые элементы во время соревнований. «Мишу очень высоко ставят судьи, и он уже опытный спортсмен, призер чемпионата мира. Он уже статусный фигурист. Это уже внутренняя психология, как мне кажется. Не могу сказать, что происходит с Михаилом, ведь это одареннейший спортсмен, они очень плодотворно работают с тренером Валентиной Чеботаревой. Но, повторюсь, пока еще точно ничего не потеряно в сезоне, ничего страшного не произошло», — отметил собеседник агентства.