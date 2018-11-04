Авербух: Обыграть Ханю нереально, но Коляда мог бы стать в Хельсинки вторым

Источник: РИА "Новости"

Коляда, бронзовый призер чемпионата мира-2018, на этапе в Хельсинки стал четвертым. Ханю установил мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух прокатов и одержал победу, выиграв у россиянина почти 60 баллов.

«Конечно, мы ждали от Михаила большего. Он на предыдущих турнирах показывал лучшее выступление. Ничего катастрофического не произошло, хотя четвертое место очень сильно осложняет его шансы на выход в Финал. Конечно, с Ханю на данный момент, по-моему, может бороться только сам Ханю. Но что касается второго места, которое занял в итоге (чех Михал) Бржезина, этот результат был абсолютно по плечу Мише, и мы полностью были вправе на него рассчитывать», — сказал Авербух по телефону.

«Но главные старты сезона — это чемпионаты Европы и мира. Будем также рассчитывать на то, что Диме Алиеву удастся более успешно выступить на своих этапах Гран-при, чтобы у нас было все же представительство в Финале. Будем болеть и за Мишу Коляду на российском этапе Гран-при. Хотя там тоже будет выступать Ханю», — подчеркнул эксперт.