Мишин: Юдзуру Ханю показал гениальное катание на этапе Гран-при в Хельсинки
МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю на этапе
МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю на этапе
В Хельсинки 23-летний Ханю установил мировые рекорды в короткой программе (106,96), произвольной (190,43) и по сумме (297,12).
«Фигуристы делятся на три группы — плохие, хорошие и гениальные. Одного представителя из последней группы, а именно Ханю, мы сегодня увидели. Причем он велик как в своей технике, так и в том, что не старается
Россиянин Андрей Лазукин, тренером которого является Мишин, занял на финском этапе
Соревнования в женском одиночном катании выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Еще одна россиянка, Станислава Константинова, стала второй. «Она показывает, что она одна из сильнейших фигуристок мира, как была, так и осталась, но раздавать первые места заранее нельзя, можно сглазить счастье. Стася Константинова тоже понравилась, это, наверное, ее лучшее выступление в сезоне», — заявил собеседник агентства.
По мнению Мишина, особое внимание нужно обратить на победу российского танцевального дуэта — Александры Степановой и Ивана Букина. «Если
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