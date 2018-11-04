Мишин: Юдзуру Ханю показал гениальное катание на этапе Гран-при в Хельсинки

Источник: РИА "Новости"

В Хельсинки 23-летний Ханю установил мировые рекорды в короткой программе (106,96), произвольной (190,43) и по сумме (297,12).

«Фигуристы делятся на три группы — плохие, хорошие и гениальные. Одного представителя из последней группы, а именно Ханю, мы сегодня увидели. Причем он велик как в своей технике, так и в том, что не старается кого-то изобразить. Благодаря тому, что он владеет всем арсеналом, он показывает катание как у небожителей», — сказал Мишин.

Россиянин Андрей Лазукин, тренером которого является Мишин, занял на финском этапе Гран-при шестое место. «Лазукин в короткой программе показал, что он спортсмен с хорошим будущим, а в произвольной он пытался это мнение о себе перечеркнуть», — считает Мишин.

Загитова — одна из лучших в мире

Соревнования в женском одиночном катании выиграла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Еще одна россиянка, Станислава Константинова, стала второй. «Она показывает, что она одна из сильнейших фигуристок мира, как была, так и осталась, но раздавать первые места заранее нельзя, можно сглазить счастье. Стася Константинова тоже понравилась, это, наверное, ее лучшее выступление в сезоне», — заявил собеседник агентства.

По мнению Мишина, особое внимание нужно обратить на победу российского танцевального дуэта — Александры Степановой и Ивана Букина. «Если кто-то из нашей команды и установил личный рекорд, то это были Степанова и Букин. Они ни разу не попадали в финал Гран-при, ни разу не выигрывали этапы, и это самое большое достижение среди всех наших участников этого Гран-при», — заключил он.