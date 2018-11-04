«Глобальные цели»: как Константинова рвется в первый эшелон
Российская фигуристка Станислава Константинова после завоевания серебряной медали на этапе
Российская фигуристка Станислава Константинова после завоевания серебряной медали на этапе
18-летняя российская фигуристка Станислава Константинова стала второй на третьем этапе
Петербургская фигуристка оказалась в столице Финляндии не без приключений.
— Перед началом турнира у вас произошел
— Я себя все время утешаю тем, что если
Тренировка в четверг была, мягко говоря, не очень хорошая. Однако я ставлю себе большой плюс за то, что смогла собраться на дальнейшие занятия и сами соревнования.
— Могли ли до турнира представить, что окажетесь на втором месте?
— Конечно могла. Однако я стараюсь не думать о местах и результате, потому что это всегда сбивает.
— С какими мыслями уходили со льда после произвольной программы?
— Когда я делала поклон, у меня возникла мысль: «Вот это я хорошо настроилась!».
Перед решающим прокатом пыталась весь день держать себя в нейтральном состоянии, обходиться без
каких-либоэмоций и переживаний. Делала все медленно и размеренно, стараясь копить энергию до старта.
— После первой части соревнований вы сказали, что, если бы не падение, то это был бы ваш лучший короткий прокат в жизни. Вчерашнее выступление в произвольной программе можно назвать лучшим в жизни?
— Нет (улыбается).
Плюс, у меня были очень плохие тренировка и разминка перед решающим прокатом, хотя я была потрясающе готова. Я была настолько подавлена… Понимала, что все катится к черту.
И, все, что у меня накопилось за последние полгода, я выдала в том прокате — все переживания и эмоции. Именно поэтому тот прокат стал для меня самым запоминающимся.
Выступление на
— Как оцениваете ваши шансы попасть в финал
— Скажу честно, очень хочется попасть в финал, но я стараюсь не думать об этом. Сейчас я стремлюсь к тому, чтобы показать два чистых проката во Франции — это моя цель.
— На этапе во Франции вам будет противостоять Евгения Медведева, в Финляндии вы соревновались с Алиной Загитовой. Не было мысли, что вам
— Я уже ничему не удивляюсь. Мне постоянно в этом плане «везет» (смеется). Нужно работать над собой, чем сложнее, тем интересней. Жить всегда интересней, когда у тебя есть
какие-топриключения и сложности. И если ты их преодолел — тебе становится лучше.
— Какие цели ставите перед собой на чемпионат России? Отобраться на европейское первенство?
— Конечно, это было бы хорошо. Но хочется в первую очередь хорошо себя показать. Вообще, у меня более глобальные цели.
Хочется за эти два сезона проделать очень большую и колоссальную работу, чтобы стать намного лучше —
— Недавно Елизавета Туктамышева выложила в твиттере видео, где две кошки перетягивают кусок мяса, а третья в это время его поедает. Так спортсменка описала противостояние Загитовой и Медведевой и свое участие в этой борьбе. Вы как себя видите в современном женском катании? Например, вчера на
— Да, действительно, сейчас моя задача пробиться из второго эшелона в первый. Вообще, я иду по своему пути и смотрю только на себя. У меня нет задачи победить
Константин Лесик (Хельсинки)