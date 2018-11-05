Илья Авербух: Загитова в великолепной форме. Спасибо Тутберидзе за это!

Источник: Советский спорт

«ВТОРОМУ МЕСТУ КОНСТАНТИНОВОЙ НЕ УДИВИЛСЯ»

— Алина Загитова уверенно победила на Гран-при Финляндии, но специалисты отмечают, что проблемы в ее катании есть. Вы их заметили?

— Было бы странно, если бы их не было. Цена ошибки и давление общественности на Алину возросли. Плюс сложилось довольно много объективных факторов: она повзрослела, изменилась физически.

При этом я хочу отметить, что эту победу, безусловно, надо занести в актив не только Алине, но и Этери Тутберидзе. Ведь это постолимпийский сезон — время, когда мы обычно теряли наших девочек. Сейчас же мы видим, что Загитова в блестящей форме для начала сезона и первых этапов Гран-при.

На нее свалился груз ожиданий, давит пресса, все от нее ждут побед, но она справляется. И уровень сложности программ, которые Алина сейчас показала, выше, чем у всех остальных соперниц, выступавших в этом сезоне. Это очень важно и говорит о том, что Загитова готова выигрывать и дальше.

— Сама Алина признавалась, что чувствует себя не оптимально из-за того, что подросла. Это действительно можно просто перетренировать или придется исправлять технику?

— Прежде чем править технику, нужно дождаться, когда Алина уже окончательно вырастет и сформируется. А сейчас надо пытаться к этому привыкнуть. Впрочем, это абсолютно ожидаемая история, которая, безусловно, очень сильно влияет на прыжковую часть. Поэтому хочется еще раз отметить тренерский состав — они большие молодцы.

— Станислава Константинова заняла второе место на Гран-при Финляндии. Вас удивил этот результат и ее уверенное катание?

— Меня уже давно не удивляют результаты девочек, которые выскакивают на такие турниры в столь юном возрасте. Я, как правило, стараюсь отмечать некое долголетие. А первые результаты не всегда дают возможность о чем-то говорить.

У нас невероятно высокая конкуренция внутри команды, особенно у девочек. Поэтому я ничему не удивляюсь. И считаю, что тем, кто выходит на такие соревнования в первый раз, гораздо проще, чем фигуристкам вроде Загитовой, Евгении Медведевой и т. д.

— Константинова действительно была не столь известна.

— Ну, а в следующем году все узнают, кто такие: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. Там целая плеяда очень талантливых девочек подрастает.

«СТЕПАНОВОЙ И БУКИНУ — ЗАЧЕТ!»

— Александра Степанова и Иван Букин уверенно выиграли в танцах. Как оцените их выступление?

— Я очень рад за них! Это вообще, по-моему, первый раз, когда им удалось победить на этапе Гран-при. Считаю их невероятно перспективной парой, но при этом недооцененной. Сейчас пришло время, когда ситуация должна измениться.

Мне нравится то, как они работают, как взаимодействуют со своим тренером. Пора, пришло время, когда наши танцоры должны вернуть себе лидерство. И Никита Кацалапов с Викторией Синициной хорошо выступили, и здесь мы видим победу.

Я думаю, что на европейском уровне с нами могут конкурировать только французы. Хочется уже увидеть призовые места от российских танцоров. На первое, конечно, претендовать будет очень сложно — с французами тяжело бороться. Но Степаповой/Букину сейчас, конечно, зачет! Молодцы, браво!

— В свое время Степанова/Букин обыгрывали пару Пападакис/Сизерон на юниорском чемпионате мира. Почему французам почти сразу удалось ворваться в элиту, а наша пара забралась в лидеры только сейчас?

— Дело в том, что Пападакис/Сизерон сразу стали первым номером своей страны. Степанова/Букин долгое время были третьими/вторыми. Это тоже влияет. У нас все-таки был акцент на паре Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Но самое главное, чтобы сейчас ребята продолжали прогрессировать и побеждать.

— Михаил Коляда вновь не смог показать то, что от него ждали, и выступил неудачно. Его проблемы связаны с психологией или чем-то другим?

— Это уже невозможно чем-то объяснить. Потому что Михаил действительно очень талантлив, его хорошо оценивают судьи. Они ему благоволят, и при не самых чистых прокатах он зачастую получает довольно высокие баллы. Ведь качество прыжков у Коляды очень хорошее. В том, что касается прыжковой части Михаил прекрасен, опять же, вращения… У него есть все, чтобы соревноваться с лидерами мужского катания на равных.

Если говорить о его выступлениях, то качество катания у него всегда было очень хорошим. А вот к программам у меня были вопросы.

— В этом году у него по-прежнему есть проблемы с содержанием программ?

— Да, они остаются. Но это все субъективно. Я уверен, что если бы в Финляндии Миша все прыгнул, то занял бы второе место. Он должен был стать вторым по всем раскладам. Тут нечего рассуждать: «психология — не психология». Все в его руках. Никто не знает, что с ним происходит. Видно, что Миша готов и все может делать. Программу облегчили, четверной лутц убрали, ничего не давит. Надо просто кататься, прыгать и будет в тройке.