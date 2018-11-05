Илья Авербух: Загитова в великолепной форме. Спасибо Тутберидзе за это!
Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и
Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и
— Алина Загитова уверенно победила на
— Было бы странно, если бы их не было. Цена ошибки и давление общественности на Алину возросли. Плюс сложилось довольно много объективных факторов: она повзрослела, изменилась физически.
При этом я хочу отметить, что эту победу, безусловно, надо занести в актив не только Алине, но и Этери Тутберидзе. Ведь это постолимпийский сезон — время, когда мы обычно теряли наших девочек. Сейчас же мы видим, что Загитова в блестящей форме для начала сезона и первых этапов
На нее свалился груз ожиданий, давит пресса, все от нее ждут побед, но она справляется. И уровень сложности программ, которые Алина сейчас показала, выше, чем у всех остальных соперниц, выступавших в этом сезоне. Это очень важно и говорит о том, что Загитова готова выигрывать и дальше.
— Сама Алина признавалась, что чувствует себя не оптимально
— Прежде чем править технику, нужно дождаться, когда Алина уже окончательно вырастет и сформируется. А сейчас надо пытаться к этому привыкнуть. Впрочем, это абсолютно ожидаемая история, которая, безусловно, очень сильно влияет на прыжковую часть. Поэтому хочется еще раз отметить тренерский состав — они большие молодцы.
— Станислава Константинова заняла второе место на
— Меня уже давно не удивляют результаты девочек, которые выскакивают на такие турниры в столь юном возрасте. Я, как правило, стараюсь отмечать некое долголетие. А первые результаты не всегда дают возможность о
У нас невероятно высокая конкуренция внутри команды, особенно у девочек. Поэтому я ничему не удивляюсь. И считаю, что тем, кто выходит на такие соревнования в первый раз, гораздо проще, чем фигуристкам вроде Загитовой, Евгении Медведевой
— Константинова действительно была не столь известна.
— Ну, а в следующем году все узнают, кто такие: Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. Там целая плеяда очень талантливых девочек подрастает.
— Александра Степанова и Иван Букин уверенно выиграли в танцах. Как оцените их выступление?
— Я очень рад за них! Это вообще,
Мне нравится то, как они работают, как взаимодействуют со своим тренером. Пора, пришло время, когда наши танцоры должны вернуть себе лидерство. И Никита Кацалапов с Викторией Синициной хорошо выступили, и здесь мы видим победу.
Я думаю, что на европейском уровне с нами могут конкурировать только французы. Хочется уже увидеть призовые места от российских танцоров. На первое, конечно, претендовать будет очень сложно — с французами тяжело бороться. Но Степаповой/Букину сейчас, конечно, зачет! Молодцы, браво!
— В свое время Степанова/Букин обыгрывали пару Пападакис/Сизерон на юниорском чемпионате мира. Почему французам почти сразу удалось ворваться в элиту, а наша пара забралась в лидеры только сейчас?
— Дело в том, что Пападакис/Сизерон сразу стали первым номером своей страны. Степанова/Букин долгое время были третьими/вторыми. Это тоже влияет. У нас
— Михаил Коляда вновь не смог показать то, что от него ждали, и выступил неудачно. Его проблемы связаны с психологией или
— Это уже невозможно
Если говорить о его выступлениях, то качество катания у него всегда было очень хорошим. А вот к программам у меня были вопросы.
— В этом году у него
— Да, они остаются. Но это все субъективно. Я уверен, что если бы в Финляндии Миша все прыгнул, то занял бы второе место. Он должен был стать вторым по всем раскладам. Тут нечего рассуждать: «психология — не психология». Все в его руках. Никто не знает, что с ним происходит. Видно, что Миша готов и все может делать. Программу облегчили, четверной лутц убрали, ничего не давит. Надо просто кататься, прыгать и будет в тройке.
Опять же, сейчас ничего страшного не произошло. Это только начало сезона. Даже если он не попадет в финал