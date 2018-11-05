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16:57 (мск), источник: Р-Спорт

Российский фигурист Павел Дрозд образовал танцевальную пару с Ксенией Конкиной

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный призер чемпионатов мира среди юниоров в танцах на льду российский фигурист Павел Дрозд заявил в интервью РИА Новости, что образовал пару с Ксенией Конкиной.

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Дрозд, которому в декабре исполнится 23 года, выступавший в прошлом сезоне в паре с Аллой Лободой под руководством тренера Ксении Румянцевой, в новом сезоне начал тренировки с француженкой Анжеликой Абашкиной, до того выступавшей с Луи Тороном. Однако в октябре Абашкина объявила об окончании карьеры. 17-летняя Конкина текущий сезон начала с Александром Вахновым, с которым они тренировались у Алексея Горшкова в подмосковном Одинцово. На третьем этапе Кубка России в конце октября пара заняла десятое место в разряде кандидатов в мастера спорта. На этапе юниорского Гран-при в Канаде дуэт занял третье место.

«Совсем недавно мы встали в пару с Ксенией Конкиной и будем кататься вместе. У нас схожие, высокие цели, мы отлично понимаем друг друга, поэтому надеюсь, что в скором времени наш союз принесет достойные плоды», — сказал Дрозд.

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