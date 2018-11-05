Российский фигурист Павел Дрозд образовал танцевальную пару с Ксенией Конкиной

Дрозд, которому в декабре исполнится 23 года, выступавший в прошлом сезоне в паре с Аллой Лободой под руководством тренера Ксении Румянцевой, в новом сезоне начал тренировки с француженкой Анжеликой Абашкиной, до того выступавшей с Луи Тороном. Однако в октябре Абашкина объявила об окончании карьеры. 17-летняя Конкина текущий сезон начала с Александром Вахновым, с которым они тренировались у Алексея Горшкова в подмосковном Одинцово. На третьем этапе Кубка России в конце октября пара заняла десятое место в разряде кандидатов в мастера спорта. На этапе юниорского Гран-при в Канаде дуэт занял третье место.