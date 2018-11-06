Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ2
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ3
Монреаль Канадиенс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Эдмонтон Ойлерз2
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Футбол. Зарубежный
5.11
Хаддерсфилд1
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
5.11
Эспаньол1
Атлетик0
Все события
Фоторепортажи
13Каррера и Глушаков на плакатах болельщиков «Спартака»
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
11:18 (мск), источник: Газета.Ру

Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при

Алина Загитова восхитила роковым образом Лары Крофт в черном латексе, Бетина Попова и Сергей Мозгов повеселили дракой между могучими рейнджерами в обтягивающих разноцветных костюмах, а итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе поразили выступлением в одном нижнем белье с избиением партнера. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких показательных выступлениях на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки запомнился зрителям не только безоговорочным триумфом россиян в трех видах из четырех (в женском катании, в парах и в танцах на льду) и не только блестящим выступлением чемпионов Олимпийских игр — 2018 Алины Загитовой и Юдзюру Ханю, одержавших победы в одиночном разряде. После завершения соревнований и подсчета всех баллов до последней сотой финский этап порадовал зрителей прекрасным шоу из целого ряда оригинальных показательных выступлений.

В этих программах фигуристы могут в полной мере раскрыть свой характер и творческий потенциал, в то время как в обязательных выступлениях им приходится подстраиваться под правила Международного союза конькобежцев (ИСУ), чтобы получить больше баллов и не шокировать ненароком консервативных судей.

И в Хельсинки спортсмены устроили настоящее шоу — с невероятными костюмами, еще более невероятным обнажением и зашкаливающей харизмой, которой порой очень не хватает в условиях гонки за заветными очками.

Читайте также
«На пределе возможностей»: почему Загитову ждет сложный сезон

Загитова — расхитительница сердец

Алина Загитова в Финляндии завоевала золото, сделав большой шаг навстречу своему второму финалу Гран-при, и могла со спокойной душой веселиться во время своего показательного выступления в образе Лары Крофт — расхитительницы гробниц. Хотя, если фигуристка и была намерена что-то расхищать в этот вечер, так это сердца фанатов.

Обтягивающие штаны из черного латекса, кожаная куртка, ярко-алая помада и густо подведенные черным глаза создавали имидж роковой женщины, который вполне мог посоревноваться в харизме даже с «Кармен» из произвольной программы той же Загитовой.

А уж когда девушка, не убирая с лица опасную ухмылку, кошачьими движениями поднесла руки к горлу и одним рывком расстегнула кожанку, Ледовый дворец зашелся в аплодисментах и восторженных криках.

По сравнению с выступлением на турнире серии «Б» в немецком Оберстдорфе Загитова решила слегка изменить концовку программы. Если в Германии она подъезжала к бортику за оставленной курткой и закрывала ладонью объектив ближайшей камеры, играя на телевизионную аудиторию, то теперь вернулась в центр катка и замерла с кожанкой на плече, рассчитывая больше на присутствующих в зале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Могучие рейнджеры из России

Российский дуэт в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов, который занял лишь седьмое место на этапе Гран-при, постарался забыть обо всех негативных эмоциях во время своего показательного выступления. Благо, номер у ребят такой, что мигом вытесняет все посторонние мысли: фигуристы катаются в образах «могучих рейнджеров» из известного детского сериала 1990-х.

Вконтакте

Правда, Попова и Мозгов выбрали музыку не из этой кинокартины, а из игры Mortal Combat, поскольку это больше подходило их номеру по сюжету: желтый и красный рейнджеры по какой-то причине решили схлестнуться между собой в жаркой схватке.

В середине выступления раздался известный возглас из игры «Finish him!» («Прикончи его!»), и Сергей с размахом ударил лед коньком возле тела Бетины, поставив точку в противостоянии.

После окончания поединка соперники примирились и исполнили совместный танец, а партнер даже показал прыжок с одним оборотом (в танцах на льду подобных элементов нет), чем вызвал еще больший ажиотаж у публики, которая и без того хлопала в такт музыке с самого начала и без остановки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стриптиз на льду от Рокки Бальбоа

Настоящую жару зрителям устроили итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, которые заняли второе место в парном катании.

Ребята вообще начали свой номер за пределами льда: Маттео в боксерском халате спустился по трибунам под саундтрек из фильма «Рокки», имитируя выход из раздевалки на ринг. Другой итальянский фигурист Марко Фаббри умело сыграл роль тренера, подзадорив своего «подопечного» и сняв с него халат.

В итоге Маттео остался в одних лишь черных трусах, а зал поддержал его горячими аплодисментами. Что касается Николь, то она провела первую минуту выступления в сером халате, скрывая от соперника лицо, но, стоило ей только скинуть одежду и остаться в одном нижнем белье, как оппонент тут же обомлел и перестал сопротивляться.

Вконтакте

Такое обнажение напомнило шокирующий номер Елизаветы Туктамышевой, которая разделась до лифчика на показательных выступлениях в Канаде, оставив от верхней одежды только юбку. Однако Николь в этом плане ее даже перещеголяла — на ней даже юбки не было.

В ходе выступления девушка продолжала наносить «удары» и давать «пощечины» Маттео даже во время поддержек — такая вот боксерская любовь.

В итоге партнер все-таки оказался в нокауте, однако сумел завоевать любовь девушки и в итоге праздновал победу на другом поприще.

Эльвира Ондар

 Подозреваемых в изнасиловании коллеги начальников уволили из МВД Уфы
Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России в Бельгию судно
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в НХЛ. Овечкин забросил шайбу
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Пакьяо высказался о сроках реванша с Мейвезером
Появились подробности о бое между Мейвезером и звездой ММА
Арбитражный суд признал футбольный клуб «Амкар» банкротом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь