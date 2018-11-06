Медведева больше не главная соперница Загитовой. Туктамышева — реально опаснее

Источник: Sport24

Противостояние Загитовой и Медведевой заводит фанатов фигурного катания еще с прошлого сезона. На старте этого все ждали продолжение. Но вмешалась Елизавета Туктамышева. Прямо сейчас она выглядит более реальной соперницей для Алины.

Девушки уже выиграли по одному этапу Гран-при и, скорее всего, не раз пересекутся на соревнованиях. До первой встречи, которая может случиться в финале серии, меньше месяца. Sport24 наглядно объясняет, к чему готовиться.

Базовая стоимость программ

У Алины Загитовой репутация самой техничной спортсменки в современном фигурном катании. По крайней мере, среди взрослых. Впервые о ее способностях заговорили еще в декабре-2017, когда юниорка Загитова почти на два балла обошла чемпионку Медведеву в технической оценке после произвольной программы. В олимпийском сезоне Алина последовательно выигрывала все соревнования, в которых принимала участие (статистику портит только чемпионат мира), в том числе благодаря высокой базовой стоимости своих программ. Так, насыщенная прыжками произвольная могла принести больше 50-ти баллов.

Межсезонье ушло на то, чтобы восстановить силы и нервы после олимпийского напряжения. Прямо сейчас в команде Загитовой не торопятся с изучением новых элементов — работа направлена на то, чтобы сохранить все лучшее, что умеет олимпийская чемпионка. И с наименьшими потерями пройти переходный возраст.

В новых программах уже привычный набор элементов: суперсложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, более простой, но не менее эффектный «тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер» и несколько очень качественных тройных прыжков.

Большая разница в том, что теперь сложные элементы не собираются только во второй части программы — специалисты ISU отменили 10-процентную надбавку (почти пять дополнительных баллов) за такой риск. И если меньше года назад при чистом прокате обыгрывать Алину было нечем, то теперь есть варианты.

Один из них предложила Елизавета Туктамышева. В это непросто поверить, но сейчас короткая программа Лизы почти на 3 балла дороже той, которую катает Алина. Произвольная при этом дешевле — всего на 1,3 балла.

Главная фишка Туктамышевой — тройной аксель. Самый сложный (и дорогой) прыжок у девушек. За него можно получить сразу 8 баллов — столько же стоит тройной каскад Загитовой. Высокая стоимость компенсирует неудобство при исполнении. Аксель делают с движения вперед, и потому в нем всегда не целое число оборотов, а немного больше. Проще говоря, когда судья видит в протоколе аксель в три оборота, на льду фигуристка накручивает все три с половиной.

На взрослом уровне никто, кроме Туктамышевой, этот прыжок не делает. Из юниорок ближе всех к успеху ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная.

Первые прокаты

Все это — теория. На деле оценки Алины пока выше. Если ориентироваться на сумму двух программ, разрыв внушительный. Канадскую победу Туктамышевой судьи оценили на 203,32 балла. Загитова набрала в Финляндии 215,29 балла. Из всех выступавших на Гран-при женщин Алина пока заочно уступает только японке Сатоко Мияхаре. Во время прокатов в Америке судейскую бригаду огорчило только неясное ребро на флипе. Как результат — 219,71 балла.

Большую роль сыграл статус Алины. Она олимпийская чемпионка. Туктамышева слишком долго оставалась в тени. Победа в Канаде — ее первый успех на таком уровне за три с половиной года.

При этом на своих первых этапах Гран-при ошибались обе. И обе срывали любимые элементы — «тройной лутц-тройной риттбергер» и тройной аксель соответственно. Но Алина удержалась на ногах. А Лиза упала. Теперь такие ошибки стоят очень дорого — от базовых 8 баллов за свой главный элемент Туктамышева получила только 4.

Компоненты

Оценка за компоненты у Алины тоже заметно выше. 107,88 балла за обе программы — больше в этом сезоне в серии Гран-при не набирал никто. У Лизы — 96,97 балла. Кроме объективных причин, среди которых все то же падение на акселе, сказываются и три года без побед.

Компоненты — максимально субъективная часть оценки. И она почти всегда выше у топ-фигуристов. Туктамышева только возвращается на этот уровень.

Простой, но очень показательный пример из недавнего прошлого: на чемпионате Европы в Москве Евгения Медведева получила от судей почти на три балла больше, чем Алина Загитова. Алине, как и любому другому новичку, эту оценку придерживали — на старте сезона после короткой программы получилось набрать чуть больше 31,42 балла. В Пхенчхане, куда Загитова приехала в статусе чемпионки Европы, баллы существенно подросли — 37,62 балла.