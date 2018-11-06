Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Йокерит0
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Хоккей. НХЛ
7.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.11
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.11
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.11
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
7.11
Сент-Луис Блюз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.11
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.11
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
19:23 (мск), источник: Sport24

Медведева больше не главная соперница Загитовой. Туктамышева — реально опаснее

Еще одна причина следить за русскими фигуристками.

Наверх
Источник: Sport24

Противостояние Загитовой и Медведевой заводит фанатов фигурного катания еще с прошлого сезона. На старте этого все ждали продолжение. Но вмешалась Елизавета Туктамышева. Прямо сейчас она выглядит более реальной соперницей для Алины.

Девушки уже выиграли по одному этапу Гран-при и, скорее всего, не раз пересекутся на соревнованиях. До первой встречи, которая может случиться в финале серии, меньше месяца. Sport24 наглядно объясняет, к чему готовиться.

Базовая стоимость программ

У Алины Загитовой репутация самой техничной спортсменки в современном фигурном катании. По крайней мере, среди взрослых. Впервые о ее способностях заговорили еще в декабре-2017, когда юниорка Загитова почти на два балла обошла чемпионку Медведеву в технической оценке после произвольной программы. В олимпийском сезоне Алина последовательно выигрывала все соревнования, в которых принимала участие (статистику портит только чемпионат мира), в том числе благодаря высокой базовой стоимости своих программ. Так, насыщенная прыжками произвольная могла принести больше 50-ти баллов.

Межсезонье ушло на то, чтобы восстановить силы и нервы после олимпийского напряжения. Прямо сейчас в команде Загитовой не торопятся с изучением новых элементов — работа направлена на то, чтобы сохранить все лучшее, что умеет олимпийская чемпионка. И с наименьшими потерями пройти переходный возраст.

В новых программах уже привычный набор элементов: суперсложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, более простой, но не менее эффектный «тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер» и несколько очень качественных тройных прыжков.

Большая разница в том, что теперь сложные элементы не собираются только во второй части программы — специалисты ISU отменили 10-процентную надбавку (почти пять дополнительных баллов) за такой риск. И если меньше года назад при чистом прокате обыгрывать Алину было нечем, то теперь есть варианты.

Один из них предложила Елизавета Туктамышева. В это непросто поверить, но сейчас короткая программа Лизы почти на 3 балла дороже той, которую катает Алина. Произвольная при этом дешевле — всего на 1,3 балла.

Главная фишка Туктамышевой — тройной аксель. Самый сложный (и дорогой) прыжок у девушек. За него можно получить сразу 8 баллов — столько же стоит тройной каскад Загитовой. Высокая стоимость компенсирует неудобство при исполнении. Аксель делают с движения вперед, и потому в нем всегда не целое число оборотов, а немного больше. Проще говоря, когда судья видит в протоколе аксель в три оборота, на льду фигуристка накручивает все три с половиной.

На взрослом уровне никто, кроме Туктамышевой, этот прыжок не делает. Из юниорок ближе всех к успеху ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная.

Первые прокаты

Все это — теория. На деле оценки Алины пока выше. Если ориентироваться на сумму двух программ, разрыв внушительный. Канадскую победу Туктамышевой судьи оценили на 203,32 балла. Загитова набрала в Финляндии 215,29 балла. Из всех выступавших на Гран-при женщин Алина пока заочно уступает только японке Сатоко Мияхаре. Во время прокатов в Америке судейскую бригаду огорчило только неясное ребро на флипе. Как результат — 219,71 балла.

Большую роль сыграл статус Алины. Она олимпийская чемпионка. Туктамышева слишком долго оставалась в тени. Победа в Канаде — ее первый успех на таком уровне за три с половиной года.

При этом на своих первых этапах Гран-при ошибались обе. И обе срывали любимые элементы — «тройной лутц-тройной риттбергер» и тройной аксель соответственно. Но Алина удержалась на ногах. А Лиза упала. Теперь такие ошибки стоят очень дорого — от базовых 8 баллов за свой главный элемент Туктамышева получила только 4.

Компоненты

Оценка за компоненты у Алины тоже заметно выше. 107,88 балла за обе программы — больше в этом сезоне в серии Гран-при не набирал никто. У Лизы — 96,97 балла. Кроме объективных причин, среди которых все то же падение на акселе, сказываются и три года без побед.

Компоненты — максимально субъективная часть оценки. И она почти всегда выше у топ-фигуристов. Туктамышева только возвращается на этот уровень.

Простой, но очень показательный пример из недавнего прошлого: на чемпионате Европы в Москве Евгения Медведева получила от судей почти на три балла больше, чем Алина Загитова. Алине, как и любому другому новичку, эту оценку придерживали — на старте сезона после короткой программы получилось набрать чуть больше 31,42 балла. В Пхенчхане, куда Загитова приехала в статусе чемпионки Европы, баллы существенно подросли — 37,62 балла.

Если в Японии Туктамышева обойдется без грубых ошибок (она заявлена именно на этот этап), то оценка за компоненты, скорее всего, будет уже выше.

 Ради певицы Седоковой хоккеист Миронов бросил невесту перед свадьбой
Самая горячая журналистка КХЛ показала свое самое горячее фото. Она любит ходить в баню
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Квят станет первым номером. В «Торо Россо» определились
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Объявлены лауреаты премии «Герои Хоккея»
Нурмагомедову и его отцу вручили государственные награды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь