Мемориальную доску на доме Дениса Тена открыли в Алма-Ате

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Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие родные и близкие спортсмена, представители общественности и городской администрации, коллеги. Своими воспоминаниями о Тене поделилась заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный деятель искусств Татьяна Тарасова.

«Он прославлял свою родину. Миллионы людей, которые смотрели его выступления, искали на карте Казахстан, потому что не все знают, где он находится. А через него узнали все», — сказала она.

Тарасова назвала Тена «великим сыном своего народа». «Он был уникальный совершенно парень с самого детства. Ему не надо было повторять два раза. Все, что он делал с самого первого выхода на большой лед, поднимало стадионы. Большое спасибо его родителям за то, что они воспитали такого уникального человека», — отметила тренер.

В свою очередь заместитель акима (мэра) города Арман Кырыкбаев сообщил, что в настоящее время разрабатывается эскиз будущего памятника Тену, открытие которого может состояться весной 2019 года. Он также отметил, что городская администрация планирует ежегодно проводить международный турнир памяти спортсмена.