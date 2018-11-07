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16:50 (мск), источник: ТАСС

Вице-чемпионка мира японская фигуристка Хигути не выступит на этапе Гран-при в Москве

ТАСС, 7 ноября. Японская фигуристка Вакаба Хигути снялась с российского этапа Гран-при «Кубок Ростелеком», который пройдет в Москве с 16 по 18 ноября. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

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Источник: РИА "Новости"

О причинах отказа спортсменки от участия в турнире не сообщается. В текущем сезоне 17-летняя японка выступила на этапе Гран-при в Канаде, заняв шестое место.

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Первый из шести этапов — «Скейт Америка» — принял американский Эверетт, второй — «Скейт Канада» — прошел в канадском городе Лаваль, третий этап «Кубок Финляндии» состоялся в Хельсинки.

Четвертый этап — «Кубок Японии» — пройдет в Хиросиме 9—11 ноября. Заключительный этап — «Кубок Франции» — пройдет в Гренобле. Финал серии состоится 6—9 декабря в Ванкувере, в него попадут шесть сильнейших фигуристов по итогам шести этапов.

Хигути является серебряным призером чемпионата мира 2018 года в Милане в одиночном катании и обладателем золотой медали командного чемпионата мира — 2017 в Токио.

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