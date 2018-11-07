Вице-чемпионка мира японская фигуристка Хигути не выступит на этапе Гран-при в Москве
ТАСС, 7 ноября. Японская фигуристка Вакаба Хигути снялась с российского этапа
ТАСС, 7 ноября. Японская фигуристка Вакаба Хигути снялась с российского этапа
О причинах отказа спортсменки от участия в турнире не сообщается. В текущем сезоне 17-летняя японка выступила на этапе
Первый из шести этапов — «Скейт Америка» — принял американский Эверетт, второй — «Скейт Канада» — прошел в канадском городе Лаваль, третий этап «Кубок Финляндии» состоялся в Хельсинки.
Четвертый этап — «Кубок Японии» — пройдет в Хиросиме
Хигути является серебряным призером чемпионата мира 2018 года в Милане в одиночном катании и обладателем золотой медали командного чемпионата мира — 2017 в Токио.