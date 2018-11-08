Казахстанский фигурист выиграл международный турнир в Латвии

Астанчанин стал лучшим по итогам каждого из двух своих прокатов, в сумме набрав 177.51 балла. На втором месте расположился швейцарец Ной Боденштейн (155.16).

«Поздравляем Рахата Бралина с победой на международных соревнованиях в Риге. Молодец, Рахат! Так держать!», — прокомментировала его победу пресс-служба академии.