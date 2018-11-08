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11:46 (мск), источник: Prosports.kz

Казахстанский фигурист выиграл международный турнир в Латвии

Казахстанский фигурист Рахат Бралин стал победителем 37-й версии международного юниорского турнира по фигурному катанию — Volvo Open Cup-2018, который прошел в Риге, сообщает Prosports.kz.

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Астанчанин стал лучшим по итогам каждого из двух своих прокатов, в сумме набрав 177.51 балла. На втором месте расположился швейцарец Ной Боденштейн (155.16).

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Замкнул тройку призеров немец Флориан Пашке (152.92).

«Поздравляем Рахата Бралина с победой на международных соревнованиях в Риге. Молодец, Рахат! Так держать!», — прокомментировала его победу пресс-служба академии.

Напомним, что 14-летний казахстанец в этом сезоне выступал на двух этапах юниорского Гран-при, где стал 14-м и 15-м соответственно. Отметим, что Бралин тренируется в Академии Евгения Плющенко в Москве у самого двукратного олимпийского чемпиона, а также Ксении Ивановой и хореографа Александр Золотарев.

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