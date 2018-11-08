Казахстанский фигурист выиграл международный турнир в Латвии
Казахстанский фигурист Рахат Бралин стал победителем 37-й версии международного юниорского турнира по фигурному катанию — Volvo Open Cup-2018, который прошел в Риге, сообщает Prosports.kz.
Казахстанский фигурист Рахат Бралин стал победителем 37-й версии международного юниорского турнира по фигурному катанию — Volvo Open Cup-2018, который прошел в Риге, сообщает Prosports.kz.
Астанчанин стал лучшим по итогам каждого из двух своих прокатов, в сумме набрав 177.51 балла. На втором месте расположился швейцарец Ной Боденштейн (155.16).
Замкнул тройку призеров немец Флориан Пашке (152.92).
«Поздравляем Рахата Бралина с победой на международных соревнованиях в Риге. Молодец, Рахат! Так держать!», — прокомментировала его победу
Напомним, что 14-летний казахстанец в этом сезоне выступал на двух этапах юниорского