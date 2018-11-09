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01:20 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева стартует на Гран-при Японии и постарается выйти в финал серии

ТАСС, 9 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе серии Гран-при в японской Хиросиме, где постарается выйти в финал соревнований. Для этого спортсменке будет достаточно даже второго места — россиянка стала победительницей этапа Гран-при в Канаде, набрав по сумме короткой и произвольной программ 203,32 балла.

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Источник: Reuters

Для ученицы Алексея Мишина сезон-2018/19 уже девятый в карьере, и пока спортсменка не уступила в нем соперницам ни одного старта. Наивысшим результатом фигуристки является победа на чемпионате мира в Шанхае 2015 года, где она стала первой из россиянок, исполнившей в произвольной программе сложнейший элемент — тройной аксель. С него Туктамышева начала и нынешний сезон, исполнив элемент еще на контрольных прокатах сборной. Его же она чисто выполнила и на этапе в Канаде, однако судьи все-таки сняли балл.

Второй участницей от России на турнире в Японии станет Мария Сотскова. Компанию Туктамышевой и Сотсковой составит Алена Леонова, заменившая на этапе Елену Радионову, пропускающую его из-за травмы.

В мужском турнире от России выступят Дмитрий Алиев и Сергей Воронов. Воронов стал бронзовым призером этапа серии Гран-при в США, для Алиева — участника Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане — выступление станет первым в серии.

Решится судьба места в финале для спортивной пары Натальи Забияко и Александра Энберта, которые неделю назад стали лучшим на этапе серии в Хельсинки. Они будут единственными российскими спортсменами в соревновании пар на японском этапе. В танцах на льду Россию в Хиросиме представят бронзовые призеры этапа Гран-при в США Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, а также молодой дуэт Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, ставший десятым на этапе Гран-при в Канаде.

Японский этап серии пройдет с 9 по 11 ноября. Финал Гран-при состоится в декабре в Ванкувере (Канада). В него попадут шесть сильнейших спортсменов по итогам участия в двух этапах серии из шести.

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