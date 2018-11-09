Россияне Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при Японии
ТАСС, 9 ноября. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт занимают первое место после короткой программы
ТАСС, 9 ноября. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт занимают первое место после короткой программы
Спортсмены показали результат 73,48 балла. Вторыми в короткой программе стали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (70,66), третьими — канадцы Кирстен
Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призерами чемпионата Европы 2018 года.
Произвольную программу пары представят 10 ноября.