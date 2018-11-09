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09:51 (мск), источник: ТАСС

Россияне Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при Японии

ТАСС, 9 ноября. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт занимают первое место после короткой программы Гран-при Японии в соревнованиях пар.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмены показали результат 73,48 балла. Вторыми в короткой программе стали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (70,66), третьими — канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (67,70).

Забияко и Энберт являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовыми призерами чемпионата Европы 2018 года.

Произвольную программу пары представят 10 ноября. Гран-при Японии завершится 11 ноября.

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