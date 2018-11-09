Туктамышева лидирует после короткой программы на Гран-при Японии
ТАСС, 9 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на этапе серии
ТАСС, 9 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место после короткой программы на этапе серии
Спортсменка показала результат 76,17 балла. Второй после короткой программы идет японка Сатоко Мияхара, проигравшая 21-летней россиянке 0,09 балла. Третьей стала японка Маи Михара (70,38). Россиянка Алена Леонова занимает шестое место (68,22), Мария Сотскова — девятое (60,75).
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и чемпионкой Европы 2015 года. Также в ее активе бронза чемпионата Европы 2013 года и серебро командного чемпионата мира 2015 года.
Произвольную программу спортсменки представят в субботу. Соревнования завершатся 11 ноября.