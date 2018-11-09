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13:26 (мск), источник: Sports.kz

Отец Дениса Тена откровенно поговорил о сыне и ответил, что сказал бы его убийцам при встрече

Отец фигуриста рассказал о характере и об особом чувстве справедливости Дениса Тена.

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Денису Тену вручили медаль «За вклад в охрану общественного порядка» приказом министра внутренних дел Калмуханбета Касымова. В этом можно обнаружить иронию судьбы, так как именно ведомство Касымова сразу после произошедшего 19 июля оказалось под прицелом критиков, а трагедия стала причиной создания инициативной группы «Требуем реформу МВД РК», которая в Facebook набрала 17 тысяч участников.

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С другой стороны, министр наградил спортсмена с мировым именем вполне закономерно: Денис Тен служил в Национальной гвардии, подчиненной тому самому министерству. Как говорится в приказе, медаль вручена посмертно «за образцовое исполнение воинского и служебного долга, активное участие в охране общественного порядка, а также мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации».

На церемонии награждения присутствовал Юрий Тен, отец прославленного фигуриста. С ним корреспонденту Sputnik Казахстан удалось поговорить после вручения медали.

— Расскажите, пожалуйста, о врученной руководством Нацгвардии медали.

— Хочу поблагодарить руководство Национальной гвардии за то, что не забывают моего сына и приглашают на такие встречи. Хочу поблагодарить за то, что оценили его заслуги, посмертно наградили.

— Безусловно, трагедия 19 июля шокировала всю страну. И именно после этого случая поднялась некая «волна негодования» работой полиции. Появились группы в социальных сетях, члены которых ратуют за модернизацию полицейской службы. Как вы к этому относитесь?

— Я думаю, модернизация полиции отношения к этому (активности общественников — Sputnik) не имеет.

— Все-таки, на ваш взгляд, связано ли произошедшее с качеством работы полиции?

— Я пока не могу сказать, следствие еще окончательный вывод не сделало.

— Сейчас уже есть подозреваемые. Скоро, наверняка, будет суд. Мы не можем пока, до доказательства их вины в суде, называть их преступниками. Но я хотел бы спросить: вы и ваша супруга будете ходить на процесс?

— Да, конечно. Мы же официально признанные потерпевшие. Будем ходить.

— Если вы увидите людей, которые, возможно это сделали. Вы хотели бы им что-то сказать?

— Мое мнение… Это такие люди, которых людьми нельзя назвать. Которые ради куска стекла готовы убить человека. Я лично не хочу с ними вообще разговаривать.

— Многих удивило: в тот злополучный день… вернее, в схожей ситуации, очень многие просто не полезли бы к преступникам из-за опаски каких-либо последствий. Денис был бойцом по жизни?

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— Да, Денис не мог так пройти мимо. Сколько раз ему говорила мама: «Не ввязывайся». Он просто не мог — у него такое чувство справедливости, он не мог пройти. А у отморозков другие мнения. Они заранее покупают ножи, заранее обучаются, как ими пользоваться. Хотя, когда кто-то дерется, проще руками оторвать человека и отбросить, правильно?

— Ваш сын добился очень многого. Во время церемонии вручения медали вы сказали, что гибель Дениса показала, как к нему относится вся страна и вы этого просто не ожидали. Но почему — разве Денис не ощущал народной любви при жизни?

— Не ожидали. Вот так идешь с ним по городу, узнают, фотографируются. Но для нас было удивительно… Думали — сколько людей придет? Где проводить панихиду? То, что пришло столько людей, мы, конечно, не ожидали. Даже времени не хватило, не смогли организовать, чтобы все люди зашли — потому что не ожидали такого количества людей. Для нас было неожиданно, что жители всего Казахстана по зову сердца пришли, многие приехали из других городов. К нам лично приходили, кто не смог приехать. На кладбище сейчас постоянно кто-то приходит, неизвестные люди — убирают. Цветы, свечки горят. На месте гибели тоже цветы. Кто-то постоянно убирает. Мы очень благодарны. Мы приложим все усилия, чтобы продолжить те дела, которые Денис планировал.

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