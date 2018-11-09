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15:07 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Воронов идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при в Японии

ТАСС, 9 ноября. Российский фигурист Сергей Воронов занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при в Японии.

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Источник: Reuters

Спортсмен показал результат 91,37 балла. Первое место в короткой программе занял японец Сёма Уно (92,49), третьим стал россиянин Дмитрий Алиев (81,16).

Воронов является серебряным (2014 год) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы, серебряным призером Универсиады (2011). Алиев является серебряным призером чемпионата Европы (2018).

Произвольную программу спортсмены покажут в субботу. Этап Гран-при завершится 11 ноября.

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