«Я была сонливой»: в чем Туктамышевой надо срочно прибавить
Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на
Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на
NHK Trophy — четвертый этап
Впрочем, этап в Хиросиме изначально считался очень сложным, поскольку на нем выступают сразу три сильные японки: Рика Кихира, Сатоко Мияхара и Маи Михара, вместе с Туктамышевой и другой россиянкой Марией Сотсковой, а также американкой Мэрайей Белл попавшие в сильнейшую разминку.
А самой первой свой прокат показывала еще одна российская фигуристка — Алена Леонова, заменившая в Японии снявшуюся с соревнования
Леонова сделала ставку на надежность и чистоту исполнения, не поразив воображение сверхсложными элементами. Впрочем, каскад из тройных тулупов, двойной аксель и тройной флип, а также все остальные элементы она действительно исполнила уверенно и красиво.
Полученные россиянкой 68,22 балла надолго стали ориентиром для соперниц, и в первой разминке ее обойти — совсем ненамного — сумела лишь талантливая 16-летняя японка Рика Кихира.
Первая из хозяек льда получила 69,59 за очень яркий и мощный прокат, единственной неудачей которого стало падение на тройном акселе, безупречно исполненном спортсменкой во время разминки.
Открывавшая катание группы сильнейших американка Мэрайя Белл очевидно переволновалась и уступила лидерам достаточно прилично, зато вышедшая на лед следующей Елизавета Туктамышева откатала практически безупречно!
В итоге Елизавета за свое выступление получила 76,17 баллов и превзошла свой короткий прокат со Skate Canada.
Вот только оценки, выставленные россиянке за компоненты, сразу же показались
В итоге навязать борьбу за победу Елизавете смогла только еще одна японка Сатоко Мияхара, которая с каскадом «тройной лутц + тройной тулуп», двойным акселем и вращениями также третьего уровня уступила по части техники россиянке больше трех баллов.
Вот только
Третьей в итоге стала завершавшая соревнования третья японка Маи Михара, которая не обошлась без срывов, зато единственной получила четвертый уровень на вращениях и тоже не была обижена компонентами.
«Очень счастлива тому, как я откатала сегодня короткую программу. Я больше нервничала, чем на Skate Canada, да и кататься было тяжелее, потому я была немного сонливой. Но я вложила много энергии в эту программу, потому что хотела выступить очень хорошо, — рассказала после выступления Туктамышева. — Сейчас я чувствую небольшую эмоциональную опустошенность. Хочу восстановиться до произвольной программы, где намерена выступить лучше, чем на Skate Canada.
«Идеального ничего нет в жизни. Есть только приближенное к идеальному. Сегодня прокат Лизы было из этой категории, — поделился со «Спорт-Экспрессом» впечатлениями от проката Туктамышевой олимийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. — Она все выполнила на потрясающем уровне. И, слава богу, что справилась с самым сложным для женского одиночного катания прыжком — тройным акселем.
«Поздравляю Лизу, она находится в блестящей спортивной форме и показала очень хорошее выступление в короткой программе, блистательно и чисто был исполнен тройной аксель. В очень сложной борьбе в Японии с японскими фигуристками Туктамышева лидирует, — цитирует ТАСС призера Олимпийских Игр по фигурному катанию, а ныне хореографа Илью Авербуха. — Будет очень сложно удержать преимущество в произвольной программе, конкуренция очень высока. Если Лиза сможет удержаться в тройке сильнейших, это будет большим успехом. После взлетов и падений, после того, как Туктамышева не попадала в состав сборной, она возвращается и становится одним из лидеров российской команды. Заниженные оценки за компоненты — это следствие того, что у нее были неудачные предыдущие сезоны, и судьи действительно не ставят компоненты так, как тем, кого уже признали. Но у Лизы основной акцент делается на технику. В технике прыжков она получает высокие баллы, а за компоненты на данный момент чуть хуже.
Александр Седов