Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Японии
ТАСС, 10 ноября. Российский дуэт фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают первое место по итогам ритмического танца на четвертом в сезоне этапе
ТАСС, 10 ноября. Российский дуэт фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают первое место по итогам ритмического танца на четвертом в сезоне этапе
Россияне получили 75,49 балла. На втором месте находится американский дуэт Кейтлин Гавайек /
Загорски и Гурейро участвуют на втором этапе
Произвольный танец дуэты представят в ночь с субботы на воскресенье.