Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Японии

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Россияне получили 75,49 балла. На втором месте находится американский дуэт Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер, набравшие 70,71 балла. Замыкают тройку Рэйчел и Майкл Парсонс из США — 69,07. Второй российский дуэт Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин занимают шестое место (64,53).

Загорски и Гурейро участвуют на втором этапе Гран-при в сезоне. Ранее они заняли третье место на «Скейт Америка». Скопцова и Алешин были десятыми на Гран-при Канады.