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10:57 (мск), источник: ТАСС

Российская пара фигуристов Забияко/Энберт выиграла этап в Японии и вышла в финал Гран-при

ТАСС, 10 ноября. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, вышли в финал Гран-при. Об этом стало известно по итогам соревнований пар на этапе Гран-при в Хиросиме, где Забияко и Энберт одержали победу, набрав 214,14 балла.

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Источник: РИА "Новости"

На предыдущем этапе Гран-при в Хельсинки, который прошел ранее в ноябре, российская пара также заняла первое место (198,51). Данные результаты позволили Забияко и Энберту пробиться в финал Гран-при впервые с сезона-2016/17, тогда россияне заняли четвертое место.

Еще три российские пары имеют шансы пробиться в финал Гран-при.
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на первом в текущем сезоне этапе Гран-при в США (204,85), Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли на том турнире второе место (178,98), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали бронзу в Хельсинки (185,61). Все три пары выйдут на лед на этапе Гран-при в Москве (16—18 ноября), для выхода в финал серии им необходимо завершить турнир в тройке призеров.

Забияко и Энберт выступают в паре с 2015 года, пара является двукратным бронзовым призером чемпионата России, также в активе фигуристов серебро командного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Этап Гран-при в Хиросиме завершится в воскресенье. Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

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