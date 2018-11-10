Российская пара фигуристов Забияко/Энберт выиграла этап в Японии и вышла в финал Гран-при

Источник: РИА "Новости"

На предыдущем этапе Гран-при в Хельсинки, который прошел ранее в ноябре, российская пара также заняла первое место (198,51). Данные результаты позволили Забияко и Энберту пробиться в финал Гран-при впервые с сезона-2016/17, тогда россияне заняли четвертое место.

Еще три российские пары имеют шансы пробиться в финал Гран-при.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на первом в текущем сезоне этапе Гран-при в США (204,85), Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли на том турнире второе место (178,98), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин завоевали бронзу в Хельсинки (185,61). Все три пары выйдут на лед на этапе Гран-при в Москве ( 16—18 ноября ), для выхода в финал серии им необходимо завершить турнир в тройке призеров.

Забияко и Энберт выступают в паре с 2015 года, пара является двукратным бронзовым призером чемпионата России, также в активе фигуристов серебро командного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.