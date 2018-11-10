Российская пара фигуристов Забияко/Энберт выиграла этап в Японии и вышла в финал Гран-при
ТАСС, 10 ноября. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, вышли в финал
ТАСС, 10 ноября. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, вышли в финал
На предыдущем этапе
Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили на первом в текущем сезоне этапе
Забияко и Энберт выступают в паре с 2015 года, пара является двукратным бронзовым призером чемпионата России, также в активе фигуристов серебро командного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Этап