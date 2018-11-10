Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место в одиночном катании на четвертом этапе
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла третье место в одиночном катании на четвертом этапе
В субботу одиночницы представили произвольную программу. Туктамышева получила 142,85 балла и в сумме набрала 219,02. Победу одержала японка Рика Кихира (224,31). Второй стала еще одна представительница Японии Сатоко Мияхара (219,47).
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