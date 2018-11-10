Туктамышева подняла зал, но проиграла. Японок не догнать

Источник: Спорт-Экспресс

Россиянка Елизавета Туктамышева пробилась в финал «Гран-при» по фигурному катанию, который пройдет в декабре в Ванкувере. На четвертом этапе серии в Хиросиме она стала третьей, уступив двум японкам. При этом Туктамышева выдала два лучших проката в текущем сезоне.

Лучшего результата сезона было мало

Российской фигуристке, лидировавшей после короткой программы с ничтожным преимуществом в 0,09 балла, для попадания в финал достаточно было занимать любое из призовых мест на японском этапе. Иными словами, Елизавета могла и не делать тройной аксель в произволке, гарантированно прыгнуть двойной и железно войти в тройку.

Но ни сама Туктамышева, ни ее тренер Алексей Мишин о подобном варианте не задумывались. Упрощение программы в личном турнире — удел слабых. Елизавета сделала тот прыжковый контент, который заявила. Включая тройной аксель и первый в карьере чисто сделанный каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Аксель получился с помаркой, на небольшой минус, но самое главное — российская фигуристка его сделала и постепенно стала зажигать трибуны.

В финале ее выступления зал в Хиросиме встал. Елизавета действительно откатала превосходно. Правда, в третьем каскаде из двойных акселя, тулупа и риттбергера она при приземлении с последнего прыжка подставила ногу, и вкупе с помаркой на тройном акселе это стоило ей второго места. 76,21 за технику, 66,64 за компоненты и 142,85 по сумме — лучший результат сезона — так ее прокат оценили судьи.

0,45 балла отставания

Туктамышева в итоге всего 0,45 балла уступила японке Сатоко Мияхаре в борьбе за это самое второе место. У Мияхаре не было тройного акселя, и ее технический контент уступал тому, что продемонстрировала Елизавета, но чистейший прокат позволил судьям поставить очень высокие компоненты. За счет непосредственно катания Сатоко и оказалась впереди.

Но и она не смогла ничего сделать с тем, что продемонстрировала ее 16-летняя соотечественница Рика Кихира. Эта японка еще на челленджере в Братиславе показала, что с чистым исполнением своей произвольной готова бросить вызов, кому угодно. Судите сами — тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, тройной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц с двойным тулупом, тройной флип, тройной лутц с двойными тулупом и риттбергером, тройной сальхов.

87,17 балла за технику! Это что-то невероятное. Чтобы побить мировой рекорд Алины Загитовой, установленный в Оберстдорфе, юной японке не хватило оценок за компоненты — 67,55 балла. А общая сумма в 154,72 за произволку это очень круто. После короткой программы Кихира шла пятой, но в итоге выиграла с приличным отрывом.

Как же это напомнило прошлогоднюю Загитову, которой в начале сезона судьи тоже не щедро оценивали компоненты, а чем все закончилось в итоге, все прекрасно знают. Через две недели Кихире предстоит «Гран-при Франции», и там ее соперницей будет Евгения Медведева. Будет интересно.

Отлично откатала и Алена Леонова, почти чисто выполнившая свою программу. Но нашу опытнейшую фигуристку судьи предпочли задвинуть даже за спину кореянки Енсу Лим, которая не блеснула. Леонова седьмаяю А вот Мария Сотскова разочаровала. Ее произвольная программа получилась неубедительной, и девятое место в итоге.

«Финальная» пара

На прошлой неделе Наталья Забияко и Александр Энберт стали первыми среди спортивных пар на «Гран-при Финляндии» в Хельсинки. Без ошибок не обошлось, но уровень конкуренции был не самым высоким. Россиянам хватило класса и статуса, чтобы выиграть без особых проблем.

В Хиросиме они показали катание совершенно иного уровня — были не ошибки, а небольшие помарки. Конечно, у Забияко и Энберта еще есть резерв, но с таким уровнем они совершенно точно могут претендовать на самые высокие места. Россияне были первыми и в короткой, и в произвольной программах, получив 214,14 балла в сумме.