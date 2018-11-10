Мишин объяснил, как Туктамышева должна была опередить Мияхару

Источник: РИА "Новости"

Туктамышева в субботу заняла третье место на турнире NHK Trophy в Хиросиме, набрав 219,02 балла, немного уступив ставшей второй японке Сатоко Мияхаре (219,47). Первое место заняла другая представительница Японии Рика Кихира (224,31).

«Задача-минимум решена, — сказал Мишин по телефону. — Что касается максимальной, то надо было досидеть половину оборота в волчке с положением ноги сзади. Если бы Лиза сделала это, то была бы второй и обошла бы лидера японской команды (Мияхару), что дорогого стоит».

Собеседник агентства поделился мнением относительно современных правил оценки прыжков. «Они требуют оценки высоты прыжка. Если сравнивать прыжки Лизы и ее соперницы (Мияхары), то она должна получать на один, а то и на два балла больше, — отметил специалист, имея в виду довольно низкие прыжки японской фигуристки. — Так как можно ставить им одинаковые бонусы? Значит она (Мияхара) должна получить за технику на 7 баллов меньше как минимум. И никакие компоненты здесь не спасают».

Современное судейство требует сложных заходов на прыжковые элементы. «Заходы? Это извращенное понимание. Когда-то (олимпийский чемпион 1988 года американец) Брайан Бойтано заходил на лутц, проезжая через весь каток, сейчас бы ему сказали: простой заход. А где же моухоки? Или подсечки, как все еще говорят в Москве, — продолжил тренер из Санкт-Петербурга. — А вы знаете, откуда взялись шаги (сложные заходы) перед лутцем? Они были изобретены людьми, которые не могли его прыгать с чистой дуги «назад — наружу».

Сложные шаги скрывают низкое качество прыжка

«Весь шик лутца, весь его замысел заключается в том, что человек едет и внезапно начинает вращаться в воздухе, — обратил внимание специалист. — Если продолжать говорить про заходы, то многие фигуристки, как и фигуристы, имея плохой двойной аксель, начинают делать перед ним кораблик. Это делается для того, чтобы скрыть низкое качество акселя. И все эти заходы помогают спортсмену сделать маленький прыжок, а не большой и шикарный».

«В мощном разбеге (перед прыжком) тоже есть художественная ценность, — настоял Мишин. — Качество заходов — понятие маятникообразное. Бывает, что фигурист делает шикарный кораблик и за ним шикарный тройной аксель, но во-многих случаях люди таким заходом просто прячут низкое качество прыжка».

Исключение — фигуристки Тутберидзе

Тренер не склонен преувеличивать значение шагов перед прыжками. «Поэтому считать апофеозом технического мастерства завуалированные подходы к прыжку неверно, потому что большинство фигуристок после таких заходов снижают перед прыжком скорость и тем самым ухудшают качество прыжка. Это можно сказать о многих, исключение составляют ученицы (Этери) Тутберидзе», — отметил Мишин.