Мишин объяснил, как Туктамышева должна была опередить Мияхару

Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Шинник0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Львов1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид0
Эйбар0
Хоккей. Европа
перерыв
Швеция0
Россия2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-22
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал1
Оренбург0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Зенит-2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Десна
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Карпаты
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Чехия
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал К
Александрия
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Атлетик
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск2
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
22:30
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Леганес
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Нижний Новгород0
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс1
Миннесота Уайлд5
Хоккей. НХЛ
11.11
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
11.11
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
11.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.11
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.11
Питтсбург Пингвинз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
11.11
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
11.11
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз6
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз1
Коламбус Блю Джэкетс2
Все события
Фоторепортажи
30Массимо улетел. Невероятное прощание
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
14:58 (мск), источник: Р-Спорт

Мишин объяснил, как Туктамышева должна была опередить Мияхару

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева допустила погрешность во вращении, что стоило ей серебра на этапе Гран-при в Японии, заявил РИА Новости тренер спортсменки Алексей Мишин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Туктамышева в субботу заняла третье место на турнире NHK Trophy в Хиросиме, набрав 219,02 балла, немного уступив ставшей второй японке Сатоко Мияхаре (219,47). Первое место заняла другая представительница Японии Рика Кихира (224,31).

«Задача-минимум решена, — сказал Мишин по телефону. — Что касается максимальной, то надо было досидеть половину оборота в волчке с положением ноги сзади. Если бы Лиза сделала это, то была бы второй и обошла бы лидера японской команды (Мияхару), что дорогого стоит».

Собеседник агентства поделился мнением относительно современных правил оценки прыжков. «Они требуют оценки высоты прыжка. Если сравнивать прыжки Лизы и ее соперницы (Мияхары), то она должна получать на один, а то и на два балла больше, — отметил специалист, имея в виду довольно низкие прыжки японской фигуристки. — Так как можно ставить им одинаковые бонусы? Значит она (Мияхара) должна получить за технику на 7 баллов меньше как минимум. И никакие компоненты здесь не спасают».

Современное судейство требует сложных заходов на прыжковые элементы. «Заходы? Это извращенное понимание. Когда-то (олимпийский чемпион 1988 года американец) Брайан Бойтано заходил на лутц, проезжая через весь каток, сейчас бы ему сказали: простой заход. А где же моухоки? Или подсечки, как все еще говорят в Москве, — продолжил тренер из Санкт-Петербурга. — А вы знаете, откуда взялись шаги (сложные заходы) перед лутцем? Они были изобретены людьми, которые не могли его прыгать с чистой дуги «назад — наружу».

Сложные шаги скрывают низкое качество прыжка

«Весь шик лутца, весь его замысел заключается в том, что человек едет и внезапно начинает вращаться в воздухе, — обратил внимание специалист. — Если продолжать говорить про заходы, то многие фигуристки, как и фигуристы, имея плохой двойной аксель, начинают делать перед ним кораблик. Это делается для того, чтобы скрыть низкое качество акселя. И все эти заходы помогают спортсмену сделать маленький прыжок, а не большой и шикарный».

«В мощном разбеге (перед прыжком) тоже есть художественная ценность, — настоял Мишин. — Качество заходов — понятие маятникообразное. Бывает, что фигурист делает шикарный кораблик и за ним шикарный тройной аксель, но во-многих случаях люди таким заходом просто прячут низкое качество прыжка».

Исключение — фигуристки Тутберидзе

Тренер не склонен преувеличивать значение шагов перед прыжками. «Поэтому считать апофеозом технического мастерства завуалированные подходы к прыжку неверно, потому что большинство фигуристок после таких заходов снижают перед прыжком скорость и тем самым ухудшают качество прыжка. Это можно сказать о многих, исключение составляют ученицы (Этери) Тутберидзе», — отметил Мишин.

«Те, кто не может показать мощь прыжка, они фетишизируют шагами перед прыжком. Но прыжки выходят не такие яркие. Бойтано вам в пример», — резюмировал специалист.

 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России
Русский вратарь остановил Овечкина. Идеальный матч Бобровского
Почему надо смотреть боксерский бой Усик — Белью
Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют на этапе Гран-при в Японии
«Урал» принимает «Оренбург» в матче РФПЛ (трансляция)
Морозов завоевал золото этапа Кубка мира по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь