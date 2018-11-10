Максим Траньков: Туктамышева проиграла не из-за судей

— Я бы не сказал, что недодали. Елизавете помимо прыжков, немножко не хватает другого. Есть еще такие элементы, как вращение, дорожка шагов и т. д. Если Лиза обратит внимание на их исполнение и будет делать на большие плюсы, то обыграть ее будет очень сложно. Пока что у судей есть повод где-то придержать Лизу. Тем более в Японии для японских фигуристок, которые борются за финал Гран-при. Конечно, россиянке на чужой территории было сложно бороться, но она сделала свой максимум. Я ее поздравляю с тем, что она попала в финал, с тем что возвращается в большое фигурное катание. Но не могу сказать, что только из-за судей Лиза проиграла.