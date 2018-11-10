Максим Траньков: Туктамышева проиграла не из-за судей
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Хиросиме (Япония).
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Хиросиме (Япония).
По ее итогам Туктамышева заняла третье место, а также гарантировала себе участие в финале «Гран-при», который пройдет в начале декабря в Ванкувере.
— Туктамышевой недодали оценок?
— Я бы не сказал, что недодали. Елизавете помимо прыжков, немножко не хватает другого. Есть еще такие элементы, как вращение, дорожка шагов
— В Японии немножко другое судейство?
— Есть домашние соревнования, где всегда лояльней относятся к своим. Соперницы у нее были очень сильные. Откаталась она практически по максимуму своих возможностей. Все что могла сделала, за исключением мелких ошибок. Стечение обстоятельств. Не думаю, что это трагедия. Главное, что она в финале. Она сделает правильные коррективы и все начнется заново. (Арман Мкртчян).