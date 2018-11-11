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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка захотела «надрать задницу» Трампу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Twitter-аккаунте рассказала о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник: РИА "Новости"

«Известный человек с которым я хотела бы встретиться? Трамп. Чтобы сказать, что смогу надрать ему задницу в Twitter», — написала фигуристка.

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21-летняя спортсменка также упомянула президента США, отвечая на вопрос о партнере мечты для выступления в парном катании. «Трамп. Чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?», — ответила Туктамышева.

10 ноября россиянка впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию. Она заняла третье место по итогам этапа NHK Trophy в Японии и выиграла этап Гран-при в Канаде.

Во время показательных выступлений в Канаде Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, чем приобрела популярность в сети. Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge.

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